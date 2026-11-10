La angustia de una vecina desalojada en Piedralaves (Ávila): "Es una odisea, he cogido lo primero que he podido y las medicinas"

Los detalles La crecida del agua y el temor a que la presa se desborde han obligado a evacuar a los vecinos de la localidad abulense, que han tenido que abandonar sus casas y trasladarse a los puntos habilitados por las autoridades.

La localidad de Piedralaves, en Ávila, ha sido desalojada ante el riesgo de desbordamiento de la presa del Horcajo que se encuentra al límite de su capacidad. Se trata de un municipio de poco más de 2.000 habitantes, cuyos vecinos están siendo trasladados a dos puntos habilitados para su acogida: el polideportivo y uno de los colegios, situado en una zona más elevada del pueblo. Entre los evacuados hay numerosas personas mayores, que están siendo acompañadas para garantizar su seguridad ante el temor de que pueda producirse una crecida mayor del caudal. Algunos vecinos han llegado incluso con sus mascotas, mientras las autoridades insisten en que se trata de una medida preventiva y piden seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

Uno de las vecinos evacuados ha reconocido en Al Rojo Vivo que la situación ha generado una gran preocupación, especialmente después de escuchar varias alertas consecutivas. "Pues sí, porque han sido varias alarmas seguidas las que han sonado y, bueno, hemos tenido experiencias este verano con el fuego, pero nunca hemos recibido alarmas por el agua", ha explicado. También ha relatado cómo la Guardia Civil y la Policía Local han recorrido las calles para informar a los residentes de la necesidad de abandonar sus viviendas y dirigirse a los puntos habilitados. "La Guardia Civil ha ido por el pueblo con la Policía Local también avisándonos de que teníamos que venirnos aquí al polideportivo o a la escuela y que siguiéramos las indicaciones de las autoridades", ha contado.

Otra de las afectadas, que vive sola en una zona más baja del municipio, ha explicado que mantiene el contacto telefónico con su hija, que se encuentra en Madrid, para contarle lo que está sucediendo. "Es una odisea", ha reconocido, mientras relataba los momentos de incertidumbre que está viviendo. Su vivienda se encuentra en una de las zonas que podrían verse afectadas si finalmente se produce el desbordamiento, por lo que ha seguido las recomendaciones de las autoridades y se ha trasladado a un lugar seguro. Con una maleta en la mano, ha explicado que apenas ha tenido tiempo para recoger sus pertenencias: "He traído mis cosas, lo primero que he cogido. Unas pocas de medicinas que yo tengo que tomar y, bueno, pues lo que he podido coger".

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