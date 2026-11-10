Afra Blanco, sobre la entrevista de Abascal en 'La Revuelta': "Lo que vi ayer fue el blanqueamiento de la extrema derecha"

La sindicalista critica las condiciones impuestas por Abascal en 'La Revuelta' y defiende que el humor y el periodismo pueden convivir sin renunciar a su esencia: "El menú lo decides tú".

La sindicalista Afra Blanco ha cargado contra la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' y ha denunciado lo que considera un blanqueamiento de la extrema derecha. A su juicio, el encuentro se alejó por completo de la esencia del programa de David Broncano: "Ayer no vimos humor, vimos otra cosa. Lo que vi personalmente fue el blanqueamiento de la extrema derecha", ha sentenciado.

Blanco ha reprochado que Abascal acudiera al programa imponiendo sus propias condiciones y ha defendido que el humor y el periodismo pueden convivir sin que uno sustituya al otro. Para ilustrarlo, ha recurrido a una comparación: "Cuando invitas a alguien a tu casa, el menú lo decides tú. Y Abascal fue a la casa de Broncano a insultarle y a decidir cuál era el menú".

Además, la sindicalista ha cuestionado la capacidad del presentador para rebatir los argumentos del líder de Vox y ha señalado que tenía a su disposición datos y propuestas del partido sobre economía, vivienda y pensiones para plantear otras preguntas y confrontar sus posiciones. En este sentido, ha insistido en que lo más preocupante del encuentro fue que, a su juicio, se contribuyera a blanquear a la extrema derecha.

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