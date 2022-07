ATRESplayer PREMIUM estrena este domingo ‘Reinas al rescate’, un programa que dará visibilidad a historias LGTBIQ+ en pequeños pueblos de España. Las reinas de 'Drag Race España' Pupi Poisson, Estrella Xtravaganza y Sharonne, guiadas por Supremme de Luxe están al frente de este nuevo formato original que ofrece su primera entrega este domingo.

Las "reinas" han viajado por toda la geografía española para atender las llamadas de ayuda recibidas por diferentes personas. Su misión es mostrar realidades LGTBIQ+ más allá de las grandes ciudades, en entornos rurales tradicionalmente más conservadores. El programa aporta y muestra valores tan importantes como la integración, la libertad de expresión o el amor propio. Un auténtico espectáculo contra los prejuicios.

"Me he sentido muy solo durante mi adolescencia"; "Empezaron a pegarme puñetazos"; "Tuve un intento de suicidio" o "Soy un chico trans y en este pueblo hay gente que se ríe de mí..." son parte de las revelaciones hechas por las personas que participan en 'Reinas al rescate', formato producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios

Supremme de Luxe ha explicado a laSexta que "en la ciudad podemos esquivar más la adversidad, pero en el pueblo aún te la encuentras". Por su parte, Sharonne ha destacado que durante la grabación del programa "era imposible no empatizar, no emocionarse y no llorar". Puedes ver más detalles y declaraciones de las "reinas" en el vídeo que acompaña a esta información.

En el primer capítulo de 'Reinas al rescate' se expone la historia de Hugo, un joven que vive en un pueblo de Tarragona y que nació mujer pese a sentirse como un chico desde su nacimiento. Sin embargo, al llegar a la adolescencia y confesar a sus progenitores cómo se sentía, su padre le retiró la palabra. Además, en su pueblo aún se burlan de él. Hugo pide ayuda a las reinas para cerrar una herida abierta y recuperar la confianza perdida en sí mismo. Le acompañarán en el escenario su padre, Germán, y su amiga transexual Lucía, que también ha sufrido agresiones y encuentra en Hugo el espejo en el que mirarse. No te pierdas este primer episodio.