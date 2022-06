Reinas al rescate es la nueva apuesta de ATRESplayer PREMIUM por la producción original que se estrena el 10 de julio. En él, Supremme de Luxe recorre varios puntos de la geografía española acompañada por Pupi Poisson, Sharonne y Estrella Xtravanganza.

El objetivo es dar visibilidad a historias de personas del colectivo LGTBIQ+ que necesitan apoyo para conseguir que la diversidad cale en los lugares donde viven, pequeños pueblos repartidos por España.

Así es Reinas al rescate

La llegada de las reinas a estas localidades será toda una sorpresa para sus habitantes. Aunque de primeras quedarán impactados por sus pelucas, sus vestidos y sus tacones, Supremme de Luxe y sus acompañantes demostrarán que el drag es un movimiento artístico capaz de concienciar. Además, mostrarán como el drag está estrechamente relacionado con valores como el amor propio, la integración o la libertad de expresión.

Esta producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios hará parada en Cálig (Castellón), Roda de Berá (Tarragona), Benilloba (Alicante), Landete (Cuenca), Linares (Jaén) y Campaspero (Valladolid). Tras descubrir y apoyar a los protagonistas que necesitan su ayuda, las reinas sorprenderán a los habitantes de cada enclave con un espectáculo drag lleno de orgullo.

Ellas son las cuatro reinas al rescate

Supremme De Luxe es el rostro más representativo del drag en nuestro país y la presentadora de Drag Race España. Cuenta con una extensa trayectoria como artista en espectáculos y proyectos de cine y teatro. Recientemente, ha lanzado su canción 'Llévame al cielo', que también tiene una versión en la que participan las cuatro finalistas de la segunda edición de Drag Race.

Pupi Poisson es todo humor. Su paso por la primera temporada de Drag Race España no dejó indiferentes a los espectadores, ya que su comicidad es inconfundible. Cuenta con un single viral, 'Putón verbenero' y tiene un podcast con la guionista y cómica Paula Púa.

La tercera reina al rescate se define como "oscura, marrana, graciosa y fulana". Se trata de Estrella Xtravanganza, finalista de la segunda edición de Drag Race España. Actualmente, cuenta con un número en el Gran Hotel de las Reinas y está preparando el lanzamiento de su álbum 'Gorda y divina'.

Por último, pero no menos importante, Sharonne completa el elenco de este nuevo formato. Es ganadora de la segunda edición de Drag Race España, finalista de Tu cara no me suena todavía y cuenta con experiencia en el mundo dramático en espectáculos como The Hole o 'The big star show', ideado por ella misma.