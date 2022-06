El próximo 10 de julio se estrena Reinas al rescate. Se trata de una nueva producción original de ATRESplayer Premium que contará con Supremme de Luxe, Pupi Poisson, Sharonne y Estrella Xtravaganza.

En este formato, la presentadora y las tres concursantes de Drag Race España recorrerán distintos puntos de la geografía española para dar visibilidad a historias de diversa tipología relacionadas con el colectivo LGTBIQ+ y mostrar realidades del colectivo más allá de las grandes ciudades.

En qué consiste Reinas al rescate

En Reinas al rescate, Supremme de Luxe, Sharonne, Pupi Poisson y Estrella Xtravanganza se embarcarán en un viaje por carretera. Su objetivo será acudir a la llamada de personas del colectivo LGTBIQ+ que han solicitado su ayuda para enviar un mensaje de diversidad en su entorno.

En su llegada a distintas localidades, las drags revolucionarán a los habitantes y demostrarán que, más allá de sus tacones, vestido o pelucas, buscan promover un movimiento artístico repleto de valores como la integración, la libertad de expresión o el amor propio.

Calig, en Castellón; Ronda de Berá, en Tarragona; Benilloba, en Alicante; Landete, en Cuenca; Linares, en Jaén y Campaspero, en Valladolid, son los pueblos en las que Supremme de Luxe y las concursantes de Drag Race España han hecho parada en las primeras entregas.

Al término de cada capítulo, las cuatro drags protagonizarán un espectáculo que servirá para que los protagonistas muestren a su pueblo y a los suyos lo que son con orgullo.

Las cuatro reinas al rescate

La primera de las cuatro integrantes de este escuadrón drag es Supremme de Luxe. La presentadora de Drag Race España se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos del movimiento Drag en España. Cuenta con una dilatada carrera como artista, habiendo participado en diversos espectáculos, publicando su propio disco ('Ahora yo') o como actriz y cantante en obras como 'El fantasma de la sauna' o 'La llamada'.

En segundo lugar, Pupi Poisson es una de las reinas más queridas de la primera edición de Drag Race España. Lanzó su propio single viral, 'Putón verbenero' y, en la actualidad, tiene un podcast con la guionista y cómica Paula Púa.

La siguiente es Estrella Xtravanganza, finalista de la segunda edición de Drag Race España. Se define como "oscura, marrana, graciosa y fulana" y tuvo su propia banda de música junto a Luis Miguelez. Ahora, sus fans esperan la publicación de su primer disco 'Gorda y divina'.

Sharonne es la última integrante de este cuarteto de estrellas drag. Es finalista de Tu cara no me suena todavía y de la segunda edición de Drag Race España. Fuera de la televisión, ha sido MC en el espectáculo 'The Hole', interpretando a varios personajes de la obra. Por otro lado, ha representado dentro y fuera de España su espectáculo 'The big star show'.