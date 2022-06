La final de Drag Race España fue un viaje lleno de emociones. La victoria de Sharonne frente a Estrella Xtravanganza, Marina y Venedita Von Däsh tuvo lugar tras diez arduas semanas en las que las concursantes se enfrentaron a retos de costura, comedia, baile o canto, entre otras muchas disciplinas.

Días después, las cuatro finalistas pudieron ver juntas la última entrega de esta segunda edición desde la sala La Riviera. Allí, las reinas pudieron sentir el calor del público que las acompañó en este visionado repleto de emoción.

Ahora, en la última entrega especial de Drag Race España, llamada 'La Coronación', los espectadores podrán disfrutar de las reacciones de las participantes de Drag Race España a todo lo que pasó en el último programa. Se emitirá en la plataforma este domingo y quedará disponible para su consumo a la carta.

Así será la coronación de Drag Race España

Las finalistas estarán acompañadas por el resto de concursantes de esta edición. Ariel Rec, Diamante Merybrown, Drag Sethlas, Jota Carajota, Juriji Der Klee, Marisa Prisa, Onyx y Samantha Ballentines estuvieron presentes en la coronación y vieron junto a ellas este trepidante último asalto.

En la final, Sharonne, Marina, Estrella Xtravaganza y Venedita Von Däsh tuvieron que escribir su propio verso para la canción 'Llévame al cielo' de Supremme de Luxe, defender una coreografía y mostrar un look final. Después, tras la eliminación de Marina por parte del jurado, las tres reinas restantes se batieron en un lipsync en el que Sharonne salió victoriosa.

La trayectoria de Sharonne, la nueva superestrella drag española

Desde el primer minuto, Sharonne se hizo notar en sus compañeras. Su veteranía, soltura y multidisciplinariedad la convirtieron en un objetivo a batir, aunque ella consiguió triunfar y cautivar al público y al resto de reinas.

Tras su coronación, Sharonne afirmó: "Esta corona es un premio a todo el tiempo que le he dedicado al drag. Llevo años dedicándome a este arte y luchando por nuestros derechos. Subiéndome a un escenario y diciendo que estamos ahí porque nos lo merecemos y porque nos tienen que escuchar”.

Además, dedicó esta victoria a las mujeres de su vida: "Soy como soy y estoy donde estoy por ellas. Las homenajeo y las idolatro. No se me ocurre otra manera que dedicar esta corona es para las mujeres de mi vida, mis hermanas y me madre, que son las verdaderas reinas de mi vida".

El éxito de Drag Race España en ATRESplayer Premium

La segunda edición de Drag Race España se ha convertido en un éxito de público y crítica. Es la entrega de la franquicia mejor valorada en IMDB a nivel internacional.

En su estreno, el primer programa mejoró sus resultados un 50% demostrando la expectación generada en torno a la edición española del formato.