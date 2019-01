Una madre se graba propinando una brutal paliza a su hijo de tres años

La mujer, identificada como Natalia Rosa Martínez, se grabó en vídeo maltratando a su hijo de tres años en Jujuy, Argentina, según recoge el diario 'Crónica'.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo pero ha sido ahora cuando las duras imágenes se han viralizado en las redes sociales después de que el padre del niño lo denunciara hace unos días.

En él se ve al menor llorando y sangrando y se escucha cómo la mujer le acusa de la separación de su exmarido. "¿Vas a defender a esa gorda sucia? Con esa sucia se va, a vos no te quiere. A vos nadie te quiere. No me voy a tranquilizar porque es tu culpa", repite mientras pega a su hijo.

Según recoge el diario, la mujer, que tiene tres hijos más, grababa el vídeo para mandárselo después a la novia de su expareja y a su expareja, quienes decidieron difundirlo para denunciarlo.

Ante el terrible suceso, se ha activado el protocolo de abuso y maltrato infantil, la madre ha sido detenida y se ha iniciado una investigación judicial. Ahora es la abuela materna quien tiene la tutela de los cuatro menores, todos en buen estado de salud.