Twitter lo ha vuelto a hacer. La respuesta de un hostelero a una influencer que quería comer gratis en su restaurante se ha hecho viral en la red social, y ya cuenta con casi 20.000 'me gusta'.

Pero empecemos por el principio. El hostelero había pedido ayuda a otros usuarios tras recibir un mensaje inesperado en su cuenta de Instagram. "Pues pensaba yo que esto ya no pasaba... a ver qué le contesto. ¿Alguna idea?", se preguntaba el dueño de 'Ana y Quintín', un restaurante de Tarragona, tras mostrar el mensaje que le había enviado una influencer.

En él, se podía leer: "¡He visto tu restaurante y me encantaría probarlo! He pensado que podríamos colaborar de una forma original y divertida. Consistiría en venir a probar el restaurante de forma gratuita y, a cambio, publicaría toda la experiencia, stories y post promocionándolo. ¿Qué os parece? ¡Mil gracias!", aseveraba.

Los usuarios no tardaban en ayudarle. Así, le recomendaban desde responder instándole a pagar y comparar la relación calidad-precio hasta ser algo más explícitos: "Que se vaya a tomar por culo", le recomendaba otro usuario.

Como no podía ser de otra manera, el pequeño empresario no tardaba en colgar la respuesta, que ya se ha hecho viral: "No hacemos publicidad en ningún medio desde hace 14 años. Que venga a comer a nuestro restaurante gratis y que nos publicite no nos parece que sea positivo, pues seguramente atraerá a más personas a pedirnos gratuidades. En los 16 años del restaurante han pasado los mejores críticos del país y siempre han opinado (bien, por cierto) lo que les ha parecido, y por supuesto, pagando", aseveraba.

Pero el mensaje no finalizaba ahí. Así, el dueño de 'Ana y Quintín', continuaba con su lección: "No quiero ser descortés con usted, pero en los tiempos que corren, después de una pandemia y de tener el restaurante cerrado y con restricciones, venir a pedir comer gratis me parece que muestra falta de empatía y oportunismo por su parte. Vaya usted donde quiera, pague lo que le toque, y opine".

De este modo, terminaba con una rotunda reflexión: "¿Qué pasaría si viniese y la comida fuera basura? Sus seguidores se merecen una opinión libre, ¿no cree?".