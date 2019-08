Las redes sociales no serían lo mismo sin retos y Twitter lo demuestra una vez más con un viral: los "vecinos de número". Se trata de contactar a través de Whatsapp o mensaje de texto con tu "vecino de número". Es decir, enviar un mensaje a la persona cuyo número de teléfono coincide con el tuyo excepto en la última cifra, que se debe cambiar por la anterior o la siguiente.

Después se sube una captura de pantalla de la conversación a las redes sociales para compartir la reacción de tu 'vecino' con tus seguidores.

El origen del reto no está claro. Algunos apuntan que surgió en Estados Unidos, donde también se conoce a esta broma como "text door neighbor", en torno al año 2008. Sin embargo, no hay datos que confirmen las primeras conversaciones entre vecinos. Lo que sí está claro es que en los últimos días ha vuelto a las redes sociales.

A pesar de que se trata de algo aparentemente inofensivo, no a todo el mundo le ha gustado que un extraño contacte con ellos sin ningún motivo. Las reacciones al recibir los mensajes de sus "vecinos de número" son de todo tipo.

Hay tuiteros que no se atreven a dar el primer paso y están esperando a que su "vecino" les envíe un mensaje.

Algunos no han tenido mucha suerte y su vecino no quería saber nada del reto. Hay algunos que no entienden muy bien en lo que consiste ni por qué hay gente contactando con ellos.

Pero otros han sido más afortunados y han encontrado un vecino simpático.

Y hay quienes incluso han localizado a alguien conocido.