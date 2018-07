Un hombre conmueve a Internet al explicar por qué sigue haciendo cosas por su exmujer

Según recoge Today, Billy Flynn Gadbois recuerda a los padres que no porque estén divorciados tienen que dejar de ser amables con la otra persona. Este padre de Boston escribió una entrada en la página de Facebook Love What Matters sobre cómo madrugó para comprar flores, tarjetas y hacer el desayuno a su ex mujer para que sus hijos sorprendieran a su madre por su cumpleaños. Su explicación fue la siguiente:

''Para quién me pregunte por qué lo sigo haciendo, me molesta. Estoy criando a dos hombrecitos. El ejemplo de cómo trato a su madre va a dar forma a como verán y tratarán a las mujeres el día de mañana. Más en mi caso porque estamos divorciados. Así que debes estar por encima del problema y ser un ejemplo. Críe hombres buenos, críe mujeres fuertes. Por favor. El mundo los necesita, ahora más que nunca''.

Para el Día de la Madre y el Día del Padre, la expareja hace que sus hijos de 4 y 8 años regalen algo a sus padres. Flynn ha destacado que ''el divorcio puede llevar a cabo lo peor de las personas''.