La joven Wafaa Sebbah murió asfixiada. Cuando encontraron su cadáver en un pozo, su cabeza estaba envuelta en cinta adhesiva y también tenía las manos maniatadas, aunque los investigadores no saben si fue para el traslado al pozo o si la torturaron.

Así lo ha indicado la autopsia preliminar de la víctima, desaparecida en noviembre de 2019, que además tenía cinco impactos de escopeta de balines. No obstante, según el análisis forense, que se acaba de conocer, estos impactos no pudieron provocarle la muerte. De hecho, la autopsia no ha podido determinar si esos impactos han sido antes del fallecimiento o después.

De acuerdo con el análisis, su cuerpo estaba desnudo de cintura para abajo y con el sujetador cortado. Sin embargo, tampoco se han podido encontrar evidencias de agresión sexual, aunque la Guardia Civil, por esos indicios, cree que pudo haberla.

Wafaa, nacida en el año 2000, residía en Carcaixent y fue vista por última vez el 17 de noviembre de 2019, cuando tenía 19 años. Fue su madre quien denunció su desaparición el 29 de noviembre de ese mismo año.

El pasado 17 de junio, David Soler, que había sido detenido la noche previa en relación al caso, confesó el crimen. Ese mismo día, también admitió haber escondido el cadáver de la joven dentro de un pozo de regadío de unos 20 metros de profundidad, en una finca que en el momento del crimen era propiedad del padre del detenido. Tras indicar el lugar, los buzos localizaron los restos humanos de la víctima.

El presunto homicida de Wafaa, en prisión provisional

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Alzira (Valencia), en funciones de guardia, acordó el pasado sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor del homicidio de la joven.

En la actualidad, Soler está siendo investigado por un delito de homicidio, sin perjuicio de ulterior calificación, y la causa seguirá tramitándose por el responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Alzira, que ya investigaba con anterioridad estos hechos.

El detenido tiene diversos antecedentes policiales, en particular por violencia machista, según informaba el Instituto Armado. Actualmente, 'El Tuvi', como lo conocen sus conocidos, también está siendo investigado por otro crimen en el municipio de Xátiva.

Según indicaba el diario 'Levante', le investigan por el homicidio de Isabell Raducanu, una mujer que fue estrangulada y acuchillada cuando estaba embarazada de seis meses. El crimen se cometió el 11 de junio de 2019, y en un principio se acusó la que era su pareja. Pero los agentes hallaron un calzoncillo enredado en una de las piernas de la mujer con ADN.