Vox sigue negando la violencia de género pese a las más de 1.300 muertes por violencia de género en España

Los detalles El partido de Santiago Abascal cree que es una invención ideológica. Llevan años desmarcándose de los minutos de silencio y de las concentraciones en contra de la violencia machista.

Vox se hará cargo del servicio de valoración a víctimas de violencia machista en Andalucía mientras niega la violencia de género. El partido de Abascal cree que es una invención ideológica. Frente a su negacionista machista, están los datos: 1.300 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, desde que hay registros.

No se puede decir que no lo han dejado claro. Santiago Abascal, líder de Vox, ha llegado a afirmar: "Nos negamos a que a la violencia se le llame de género".

Vox no quiere ni oír hablar de la violencia de género. "La violencia no tiene género. La violencia es violencia", aseguraban tanto Abascal como la diputada Rocío Aguirre en 2023. Porque para ellos directamente no existe.

Ese año el diputado José María Llanos decía lo siguiente: "La violencia de género no existe, la violencia machista no existe". Y Santiago Abascal enfatizaba: "Yo creo que el género es un concepto ideológico".

A pesar de que los datos son abrumadores, desde que hay registros, 1.374 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas.

Por su parte, el diputado Carlos Flores llegó a decir: "Hay una violencia que sufren las mujeres, hay otra violencia que sufren los ancianos, hay otra violencia que sufren los niños, hay otra violencia que sufren los hombres".

Para Vox, todas las violencias son iguales. Javier Cortés, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, decía recientemente que hay que educar a las personas en el respeto, "tanto al hombre en el respeto a la mujer, como a la mujer en el respeto del hombre".

Por eso llevan años desmarcándose de los minutos de silencio y de las concentraciones en contra de la violencia machista. A la mayoría de ellas ni van y, cuando lo hacen, se colocan lejos de la pancarta institucional o llevan la suya propia.

También están en contra, por supuesto, de la política actual contra la violencia de género. "Criminaliza a la mitad de la población, a los hombres", afirmaba el eurodiputado Jorge Buxadé.

Pero Vox quiere hacer creer que son sensibles con esto de la violencia contra la mujer. "Yo tengo dos hijas, tengo dos hermanas, tengo madre, tengo abuela. ¿Quién se puede creer que realmente no tenemos sensibilidad con la violencia contra la mujer?", ha dicho Abascal.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido