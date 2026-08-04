La situación de los menores migrantes en Ceuta: sin posibilidad de 'devoluciones en caliente' y a la espera de otro protocolo

Los detalles Mientras las administraciones se enfrentan, los menores están viviendo en unas condiciones que no debería vivir ningún niño. La prioridad es que sea lo mejor para el menor, decidiendo si regresa a su país de origen o se queda en España.

Antes de la semana pasada, Ceuta ya se encontraba en situación de contingencia migratoria, la que hace que el Ejecutivo pueda derivar a los menores a otras comunidades autónomas. Había 200 menores, y tienen capacidad para 29. Ahora hay 862 identificados, así que los medios de Ceuta están sobrepasados casi en un 3.000%.

Mientras las administraciones se enfrentan, esos menores necesitan atención. Están viviendo en unas condiciones que no debería vivir ningún niño. Lo primero, la ley prohíbe que se les devuelva inmediatamente a Marruecos.

Las llamadas 'devoluciones en caliente' no se contemplan para los menores, hay que seguir paso a paso un protocolo en el que la prioridad es que ver qué es lo mejor para el menor y en el que se acabará decidiendo si regresa a su país de origen o se queda en España.

Durante ese proceso los menores tienen que permanecer en Ceuta en condiciones muy mejorables. En condiciones normales, el plazo son 15 días pero en el Ejecutivo ya asumen que en este caso no va a ser así, y que va a llevar más tiempo. Y, por eso, el Gobierno ha anunciado una partida adicional de 25 millones de euros para Ceuta. Están incrementando los recursos, con más centros pero también con más personal, porque los menores necesitan, entre otras cosas, atención psicosocial.

Ese proceso con el que se que decidirá qué pasa con los menores viene recogido en la Ley de Extranjería y contempla que se debe analizar caso a caso, menor a menor. Una vez está identificado, se pide información al país de origen sobre cuál era la situación del menor.

Aquí en España también se le tiene que escuchar si tiene la edad suficiente y tanto protección de menores como Fiscalía elaboran sus propios informes. Solo después de haber analizado todo esto se toma una decisión. Si no regresan con sus familias será porque sea peligroso para ellos. El último paso sería el traslado a una Comunidad Autónoma.

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