Ahora

Crisis migratoria

La situación de los menores migrantes en Ceuta: sin posibilidad de 'devoluciones en caliente' y a la espera de otro protocolo

Los detalles Mientras las administraciones se enfrentan, los menores están viviendo en unas condiciones que no debería vivir ningún niño. La prioridad es que sea lo mejor para el menor, decidiendo si regresa a su país de origen o se queda en España.

Un grupo de migrantes, que cruzaron desde Marruecos a España, se concentran en una zona de almacenes cercana a la frontera entre España y Marruecos, en el enclave español de Ceuta.

Antes de la semana pasada, Ceuta ya se encontraba en situación de contingencia migratoria, la que hace que el Ejecutivo pueda derivar a los menores a otras comunidades autónomas. Había 200 menores, y tienen capacidad para 29. Ahora hay 862 identificados, así que los medios de Ceuta están sobrepasados casi en un 3.000%.

Mientras las administraciones se enfrentan, esos menores necesitan atención. Están viviendo en unas condiciones que no debería vivir ningún niño. Lo primero, la ley prohíbe que se les devuelva inmediatamente a Marruecos.

Las llamadas 'devoluciones en caliente' no se contemplan para los menores, hay que seguir paso a paso un protocolo en el que la prioridad es que ver qué es lo mejor para el menor y en el que se acabará decidiendo si regresa a su país de origen o se queda en España.

Durante ese proceso los menores tienen que permanecer en Ceuta en condiciones muy mejorables. En condiciones normales, el plazo son 15 días pero en el Ejecutivo ya asumen que en este caso no va a ser así, y que va a llevar más tiempo. Y, por eso, el Gobierno ha anunciado una partida adicional de 25 millones de euros para Ceuta. Están incrementando los recursos, con más centros pero también con más personal, porque los menores necesitan, entre otras cosas, atención psicosocial.

Ese proceso con el que se que decidirá qué pasa con los menores viene recogido en la Ley de Extranjería y contempla que se debe analizar caso a caso, menor a menor. Una vez está identificado, se pide información al país de origen sobre cuál era la situación del menor.

Aquí en España también se le tiene que escuchar si tiene la edad suficiente y tanto protección de menores como Fiscalía elaboran sus propios informes. Solo después de haber analizado todo esto se toma una decisión. Si no regresan con sus familias será porque sea peligroso para ellos. El último paso sería el traslado a una Comunidad Autónoma.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska anuncia que 70.000 migrantes han dejado Ceuta e insiste en que no hubo avisos: "Los países de la UE han reconocido la respuesta de España"
  2. La Comunidad de Madrid pidió un acuerdo de confidencialidad a la inmobiliaria de lujo a la que compró el ático de Ayuso
  3. El juez Calama encarga a la UDEF un análisis "exhaustivo" sobre las cuentas de Plus Ultra tras recibir un informe de Anticorrupción
  4. Guerra en Irán, en directo | Trump sugiere que el estrecho de Ormuz podría abrir hoy mientras Irán sigue negando conversaciones
  5. España bate un nuevo récord con 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social en julio
  6. Caos en las urgencias de La Paz: el cierre de camas por el verano genera un colapso en el hospital