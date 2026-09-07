Bea de Vicente, sobre el futuro de Rosa Peral tras graduarse en Derecho desde prisión: "Aunque no pueda ejercer, sí podrá buscarse la vida. Chica lista"

La abogada ha explicado que "en el Estatuto de la Abogacía, en el artículo nueve, una de las cosas que piden es no tener antecedentes penales".

El programa Más Vale Tarde ha sabido en exclusiva que la exagente de la Guardia Urbana de Barcelona Rosa Peral, condenada a 25 años de prisión junto con su amante por el asesinato de quien era su pareja, se ha graduado de Derecho. Además, está interesada en colegiarse para ser ejerciente, para poder ejercer la profesión desde el interior de la prisión.

Sin embargo, según ha aclarado la abogada Beatriz de Vicente, "en el Estatuto de la Abogacía, en el artículo nueve, una de las cosas que piden es no tener antecedentes penales".

"Si tengo en cuenta que la condenaron en 2017 y que nació en 1983, pues calculo que en torno a diez años pasados del cumplimiento de la condena podría ejercer. Tendría unos 69-70 años. Que no hay que ser edadista, que podrá ejercer con 70 años. Pero tú te puedes graduar en Derecho, pero no puedes tener el despachito en Soto del Real", ha zanjado De Vicente.

Poco después, además, ha agregado que, "aunque no pueda ejercer, sí podrá buscarse la vida". "Si tiene algún enlace fuera que ejerza, para asesorar a internos o permisos penitenciarios. Chica lista, claro", ha apuntado.

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