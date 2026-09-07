Beatriz de Vicente explica cómo ha cambiado la ley con respecto a los pisos turísticos: "Es un tema complejo"

La abogada indica que anteriormente, estos alojamientos tenían un modelo "muy hotelero". Tras la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal en 2013, se derivaron las competencias a las comunidades.

Un grupo de vecinos del barrio del Cabañal, en Valencia, están en pie de guerra debido a que un edificio de la zona, en el que caben 900 personas, ha transformado todos sus inmuebles en pisos turísticos. Quienes los ocupan tienen comportamientos cuestionables que impiden la convivencia y el descanso de los vecinos de la zona.

Beatriz de Vicente expone que es un tema "complejo" ya que ha evolucionado. "En la década de los 60-80 se empezó a hacer una regulación, el Ministerio de Turismo los regulaba, vamos a decir todos apartamentos vacacionales en un modelo muy hotelero de complejos", explica la abogada.

Como indica, en 2013, con , "se derivan las competencias a las comunidades y empieza a complicarse la cosa". De Vicente indica al salir de la Ley de Arrendamientos Urbanos fueron las comunidades las que comenzaron a regular.

La abogada señala que en abril de 2025 se produjo una regulación "precisamente para parar esto, vamos a decir, esta invasión que está desplazando al vecindario". Esta ley permite, por ejemplo, que las Juntas de Propietarios puedan decidir si su edificio acepta pisos turísticos. Para que haya uno de estos pisos, como indica, es necesario que la mayoría lo apoye. Esta ley no es retroactiva, por ese motivo, "ahora, con los que ya hay, pues tenemos un problema de vecinos".

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