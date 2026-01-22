Puente asegura que el muro que provocó el accidente de Rodalies en Gelida había sido "revisado"

¿Qué ha dicho? El ministro de Transportes asegura que, a causa de las fuertes lluvias de los últimos días en Barcelona, creció "enormemente el peso del talud", provocando su colapso.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha declarado que el muro cuya caída causó el accidente en Rodalies, Gélida, había sido revisado y cumplía con las inspecciones correspondientes. En una entrevista, explicó que el derrumbe se debió a la acumulación de agua tras días de intensas lluvias, aumentando el peso del talud y provocando el colapso del muro. Puente anunció una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos, aunque señaló que las condiciones meteorológicas extremas fueron un factor determinante. Además, destacó la desinversión en Rodalies en los últimos años, afectando gravemente a la red ferroviaria catalana.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este jueves que el muro cuya caída provocó el accidente de Rodalies en Gélida (Barcelona), que se saldó con la muerte de una persona. "había sido revisado". Puente ha señalado que ese muro pasa las inspecciones correspondientes, junto con "la infraestructura de la que físicamente forma parte, la AP-7".

El titular de Transportes ha detallado en una entrevista en 'Catalunya Radio' que el derrumbe se produjo a causa de la acumulación de agua que se dio en el lugar del accidente tras varios días de intensas lluvias. Por ello, ha afirmado que creció "enormemente el peso del talud", haciendo que la estructura no aguantase en pie.

"Parece que estamos ante algo inevitable, no era una cuestión de buen o mal estado, sino que parece que la densidad y el peso que adquirió el talud era incompatible con la continuidad del muro", ha afirmado.

Anuncia una investigación "exhaustiva"

Ahora, el trabajo de Transportes, según el ministro, es esclarecer con detalle los hechos que acabaron causando una muerte y cinco heridos de gravedad, y en consecuencia ha adelantado que la investigación sobre estos trágicos hechos será "exhaustiva", aunque, no obstante, apunta a las "condiciones meteorológicas extremas" lo ocurrido.

Señala a la "desinversión" en Rodalies

Puente ha subrayado que la "desinversión" en Rodalies durante los últimos años años es un elemento que "nadie puede discutir". Las inversiones en el sistema ferroviario "tocaron suelo" entre los años 2016 y 2017, y no ha sido hasta ahora cuando han recuperado niveles cercanos a los de 2011, año en el que el gasto alcanzó su máximo, ha indicado. La red de cercanías catalana es "la más antigua de toda España", y es "extensa y compleja", por lo que esa desinversión "le ha afectado más que al resto", ha señalado.

