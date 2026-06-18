Un hombre armado siembra el pánico en Barcelona: cargaba con un cuchillo de grandes dimensiones

El hombre, que sufre un trastorno mental diagnosticado, amenazaba con el cuchillo tanto a la gente con la que se cruzaba como a los policías que estaban intentando reducirlo.

Un hombre ha sembrado el pánico en Barcelona armado con un cuchillo de grandes dimensiones. En las imágenes, grabadas este mismo jueves en la zona alta de Barcelona, se puede ver como la policía urbana y los Mossos d'Esquadra intentan reducirlo e, incluso, disparan al aire para hacer que pare.

Leo Álvarez explica que los agentes han acudido a la zona a las 11:45 h y, con su vehículo, han intentado pararlo. "Este hombre iba con un cuchillo de grandes dimensiones amenazando a la gente y amenazando a los policías, echándose prácticamente encima de modo que, uno de ellos, tiene que disparar al aire", cuenta el periodista. Finalmente, pudieron reducirlo utilizando un táser.

Cristina Sanchís, desde Barcelona, indica que todo ha ocurrido entre la calle General Mitre y la calle Muntaner. "Los Mossos d'Esquadra, después de una larga persecución, han conseguido reducir al individuo". La reportera señala que algunas fuentes aseguran que podría tratarse de un vecino de la zona. El señor estaba "notablemente alterado" e increpaba a cualquier persona que se cruzaba con él. El hombre está acusado de amenazas a la autoridad.

Beatriz de Vicente que, sumado al abandono institucional de los enfermos mentales, "hay una ley térmica del comportamiento". Esta, como expone la abogada, dice que el calor afecta especialmente y aumenta el ritmo cardíaco, la presión sanguínea. "Lo dicen las estadísticas criminales: junio, julio y agosto concentran mayor número de delitos violentos", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido