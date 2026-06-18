Un incendio en una nave de trasteros de Villaverde (Madrid) obliga a desalojar una gasolinera cercana

Aunque el fuego ya está "controlado" todavía no han podido extinguir las llamas. Parte de la cubierta de la nave ha colapsado.

Los Bomberos de Madrid trabajan desde primera hora de la mañana de este jueves en la extinción de un incendio en una nave de trasteros en el distrito de Villaverde, que además ha obligado a desalojar una gasolinera debido a su proximidad con las llamas.

Los hechos se han producido en torno a las 6:00h de la mañana en una nave situada en la calle San Mamés, hasta donde se han trasladado 15 dotaciones de Bomberos para sofocar las llamas, que rompen por tres fachadas de la nave y ante el riesgo de que colapsara, según ha informado Emergencias Madrid.

En principio el suceso no ha causado heridos, si bien en la zona hay unidades del Samur-Protección Civil con carácter preventivo. La Policía Municipal de Madrid se encarga de controlar la circulación en la zona y ha activado un amplio cordón de seguridad.

Además, la Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal está en la zona con sus drones para facilitar a los Bomberos una "perspectiva global" de la nave en llamas.

El jefe de guardia de Bomberos de Madrid, Alberto Rodríguez Carpio, ha explicado que el incendio se inició, aparentemente, en una de las plantas superiores de la nave dedicada a almacenaje y se ha ido propagando por cubierta y las plantas superiores por el resto de la nave.

Por ahora, el incendio está controlado aunque no extinguido y los Bomberos están realizando un "ataque defensivo exterior". Parte de la cubierta ha colapsado, según han señalado —Rodríguez Carpio ha explicado que este tipo de naves tiene una cubierta "inestable"—.

Desde Bomberos han dado aviso a los servicios de Emergencias 112, principalmente por la enorme columna de humo provocada por el incendio, que se trasladaba hacia la zona de Leganés. El jefe de guardia de Bomberos ha avanzado que es posible que el fuego esté activo a lo largo del día, e incluso hasta el viernes.

Desde la Policía Local de Leganés han pedido a los vecinos de las zonas afectadas por el humo del incendio que mantengan las ventanas cerradas y eviten realizar ejercicio al aire libre mientras esté activo el incendio, prestando "especial atención" a personas vulnerables.

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