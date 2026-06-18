Indemnizado con 2,5 millones de euros por un error que le llevó a la cárcel: le condenaron por dos violaciones que no cometió

Los detalles Se trata de la mayor indemnización tras un error de la justicia de la historia. En el procedimiento hubo varios fallos, como no separar a la víctima durante la rueda de reconocimiento o que el semen encontrado en la misma no era el del condenado.

Ahmed Tommouhi ha sido indemnizado con 2,5 millones de euros por el Tribunal Supremo tras pasar 15 años en prisión por dos violaciones que no cometió. Este caso es uno de los mayores errores judiciales en España, ya que no se consideró una prueba biológica crucial que lo exoneraba. Fue condenado en 1992 y cumplió 15 años de prisión, seguido de tres en libertad. La lucha por su justicia culminó con la restitución de su honor, lo más importante para él y su familia. El verdadero culpable era Antonio García Carbonell, con quien Ahmed tenía un gran parecido físico. Este caso es analizado en la docuserie 'Los hombres equivocados'.

Este jueves hemos conocido una historia realmente aterradora por un fallo judicial. Porque un hombre, que ha cumplido 15 años de prisión por dos violaciones que no cometió, ha sido indemnizado por el Tribunal Supremo con 2,5 millones de euros. Se trata de la indemnización más alta que jamás un tribunal español haya otorgado. Aunque lo más importante para este hombre inocente, Ahmed Tommouhi, es que se ha restituido su honor.

Todo empezó con un error judicial: no se tuvo en cuenta la aparición de una muestra biológica del semen del presunto violador en la ropa interior de las víctimas. Una muestra que no coincidía con Ahmed Tommouhi.

Sin embargo, sí pesó el resultado de la rueda de reconocimiento, que se hizo de forma irregular, con la víctima delante y a la vista de los presuntos violadores. En esta rueda, la mujer reconoció de forma instintiva al ahora indemnizado por el Supremo.

En 1992 la Audiencia de Barcelona le condenó a 24 años de prisión por dos delitos de violación. Cumplió 15 años en un centro penitenciario y otros tres en libertad.

La sentencia del Tribunal Supremo llega un año después de que la Audiencia Nacional le negara dicha indemnización, al considerar que no se trataba de un error judicial evidente.

Ha restituido su honor

Desde que fue condenado, Ahmed y sus abogados no han parado de luchar para que se haga justicia.

laSexta ha podido hablar con su nieta, pues ahora tiene problemas de salud, que asegura que su abuelo está "contentísimo". Se ha restituido su honor, que era lo más importante para él y su familia. Su deseo es poder volver en algún momento a su país con la cabeza bien alta, para que todos sepan la verdad.

Jamás pidió un indulto, jamás pidió beneficios penitenciario. Estuvo 15 años en la cárcel y nunca quiso ningún tipo de beneficio que, en su opinión, son para los culpables. Él era y es inocente. "Nada que ver con esos crímenes, inocente totalmente", ha mantenido.

El verdadero violador se llama Antonio García Carbonell y, en aquel entonces, su parecido físico con Ahmed Tommouhi era altísimo.

'Los hombres equivocados'

Este caso recuerda al de otros condenados que, con el tiempo, se ha demostrado que realmente eran inocentes. En España ha pasado con Rafael Riccardi, que cumplió 13 años por una violación que tampoco había cometido.

También hay que recordar el caso de Dolores Vázquez, que era inocente en el asesinato de Rocío Wanninkhof, pero permaneció en prisión 519 días.

El caso de Ahmed es uno de los que se analizan en la docuserie 'Los hombres equivocados', producida por Atresmedia, en colaboración con Bambú Producciones. En ella, varios expertos reconstruyen una de las mayores injusticias judiciales ocurridas en España.

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