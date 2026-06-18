Perros robot, los 'guardianes' de la seguridad en el Mundial: cámaras, detección de amenazas químicas y una polémica

Durante el Mundial, los perros robot se han convertido en un activo más para las fuerzas que se ocupan de la seguridad del evento. Cuentan con un amplio equipamiento, incluidas cámaras, que han provocado una polémica en torno al reconocimiento facial.

En el Mundial de fútbol que se está disputando en Estados Unidos, Canadá y México la seguridad cuenta con un nuevo activo: los perros robot.

Estos nuevos dispositivos cuentan con un amplio equipamiento, desde cámaras, hasta sensores térmicos. También pueden detectar amenazas químicas o radiológicas de todo tipo y, además, sirven de apoyo a la Policía. Sin embargo, estos perros robot no cuentan con ningún sistema de defensa.

La polémica ha surgido en torno al reconocimiento facial, ya que hay muchas personas que lo consideran una invasión de la privacidad. Sin embargo, la empresa que fabrica estos perros robot asegura que no cuentan con tal sistema.

En España este tipo de perros robot también se utilizan. Leo Álvarez recuerda el caso de un incendio en Alcorcón en el que murieron dos bomberos y donde un perro robot entró a inspeccionar ante la presencia de gases tóxicos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.