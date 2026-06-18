El discurso de Thomas Tuchel al descanso del Inglaterra-Croacia que los llevó a la victoria: "Si perdemos, perdemos"

Harry Kane reveló tras el partido el discurso que el entrenador alemán dio a sus jugadores en el vestuario. Al descanso, el marcador mostraba el empate (2-2) entre Inglaterra y Croacia.

Inglaterra empezó ganando, gracias a un gol de Harry Kane en el minuto 12, pero al descanso, Croacia había conseguido empatar a los ingleses en dos ocasiones. Con un 2-2 en el marcador, los jugadores se fueron al vestuario con la tensión por las nubes, pero en la segunda parte, todo cambió. Dos goles, de Bellingham (minuto 47) y Marcus Rashford (minuto 85), permitieron a la selección inglesa celebrar la victoria (4-2) en su primer partido del Mundial.

Y fue precisamente Kane quien desveló la razón de esa victoria: un discurso que el entrenador alemán Thomas Tuchel les dio a los jugadores en el descanso. "Simplemente nos dijo: 'Si perdemos, perdemos. Perdemos a nuestra manera'". Y entonces le dieron la vuelta al partido. "Esa segunda parte" es, para Kane, la actitud que tienen que mantener para el resto del Mundial: "La forma en que controlamos el partido. Nunca pareció que estuviéramos en peligro. Incluso hubo un momento, en los primeros 20 minutos [de la segunda parte] que podríamos haber marcado tres o cuatro goles".

La inspiración de esa segunda parte llegó del discurso de Tuchel, con el que pidió a sus jugadores que demostraran "al mundo" de lo que eran capaces. "Nos dijo que nos liberáramos de las ataduras, que nos calmáramos y que lo diéramos todo. Dijo: '¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Demostradle al mundo de lo que sois capaces'", reveló el delantero del Bayern de Múnich.

El seleccionador inglés reconoció que sus jugadores salieron nerviosos, pero también espera que aprendan: "A veces, cuando uno quiere hacerlo todo a la perfección y lo desea demasiado le da demasiadas vueltas", explicó el alemán. "Hicimos demasiados pases hacia atrás, al portero. Nos costó un tiempo recuperar la confianza. Por eso dije que quizás eso también es normal", añadió.

Sobre su discurso, él mismo afirmó que les pidió que se calmaran. "Acabábamos de encajar un gol. [Les dije] que se tranquilizaran, que calmaran los nervios. Y los animé a hacerlo a nuestra manera. Les dije que mi opinión sobre ellos en los últimos 17 días no iba a cambiar, independientemente del resultado. Quiero que lo hagan a su manera, a nuestra manera. Que sean valientes, audaces y tenaces en ataque. Y que vayan a por todas".

El gol de Bellingham abrió una segunda parte en la que los ingleses lograron ponerse por delante. "No fue un drama, no hubo gritos ni protestas", recuerda el centrocampista del Real Madrid. "Era lo que el equipo necesitaba. Tenemos un grupo maduro, con grandes líderes. Todos sabíamos el nivel al que teníamos que llegar y el inicio de la segunda parte nos dio una gran base".

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