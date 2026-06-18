¿Hasta cuándo durará la ola de calor?

Este lunes comienza el fin de la ola de calor, con un descenso de las temperaturas máximas.

El peor día de la ola de calor será, en algunas zonas de España, el lunes 22 de junio, donde pueden alcanzarse los 42ºC en determinados puntos.

La primera ola de calor de 2026 en España llega este fin de semana. Lo hace entre tormentas en muchos puntos del país, pero en términos generales desde este fin de semana se esperan altas temperaturas en gran parte del país.

La temperatura empezará a subir el sábado, 20 de junio, que dará paso a una subida muy acusada de las temperaturas el domingo, 21 de junio, día en el que oficialmente comienza el verano en nuestro hemisferio. Este calor extremo se notará especialmente en Galicia y la zona del Cantábrico.

Así, según la AEMET, se espera que se superen los 36-38ºC en los valles interiores, llegando a alcanzar los 40ºC en la zona oriental. El domingo también se esperan estas temperaturas en el valle del Ebro y depresiones nororientales, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

¿Y hasta cuándo durará esta ola de calor? No se sabe con exactitud. Es posible que el lunes, 22 de junio, las temperaturas se mantengan "con pocos cambios" o "ligeros ascensos", salvo en el Cantábrico, donde se reducirán de manera acusada (aunque seguirán siendo altos).

En muchas zonas, el lunes será el peor día de esta ola de calor, pudiendo alcanzarse los 39-40ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, y de manera local incluso los 42ºC.

En la meseta norte también se esperan temperaturas muy elevadas, de hasta 36-38ºC; en La Mancha e interiores del sureste peninsular con hasta dos grados por encima y en el interior de Mallorca, entre los 34 y los 36ºC.

El escenario más probable, aunque con "elevada incertidumbre", es que a partir del martes 23 de junio las temperaturas empiecen a descender. No obstante, estos descensos serán ligeros y las temperaturas seguirán manteniéndose "en valores muy elevados" durante la mayor parte de la semana.

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