La CEOE quiere que la Seguridad Social asuma los costes de las bajas médicas cortas y amenaza: "Mientras no haya solución, que lo paguen otros"

Los detalles El Gobierno rechaza de plano la petición de Antonio Garamendi y la atribuye a una visión equivocada de las bajas laborales. "Lo que está intentando deslizar es que las bajas las cogen los trabajadores sin causas. Eso se llama absentismo, no se llaman bajas laborales", dice Mónica García.

Ángel Nicolás, presidente de la patronal en Castilla-La Mancha, desató polémica al afirmar que un trabajador estaba de baja porque lo dejó su novia, no por maltrato laboral. La CEOE, a través de Antonio Garamendi, propuso que la Seguridad Social asuma el coste de las bajas de corta duración, argumentando que el 69% de estas son de menos de 15 días y actualmente las empresas cubren del cuarto al quincuagésimo día. El Gobierno rechaza la propuesta, afirmando que las bajas son decisiones médicas. Médicos y sindicatos critican la visión de la patronal y piden abordar las causas del absentismo laboral.

"Ahora tenemos una baja, no porque la empresa le haya maltratado, no. Tenemos una baja porque lo ha dejado la novia. Son unos memos", dijo Ángel Nicolás, el presidente de la patronal en Castilla-La Mancha. Tras estas palabras, la CEOE ha puesto el foco en quién debe asumir el coste de las bajas. "Del día cinco al 15 lo pagamos las empresas. Mientras no haya solución, que lo paguen otros", ha dicho Antonio Garamendi.

La patronal reclama que sea la Seguridad Social quien asuma el coste de las bajas de corta duración mientras no se frene, dice, el absentismo. "Que la Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros 15 días de los procesos IT, por contingencias comunes", ha pedido Garamendi recordando: "Casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días que, por tanto, y básicamente, son solo a cargo de la empresa".

Actualmente, la empresa asume la prestación entre el cuarto y el quincuagésimo día. Con la propuesta de Garamendi, ese desembolso pasaría al Estado. Un cambio que afectaría a casi siete de cada diez procesos de incapacidad temporal.

Una petición que el Gobierno rechaza de plano y que atribuye a una visión equivocada de las bajas laborales.

Para el Gobierno, las bajas no son una cuestión de opinión, sino una decisión médica. O en palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García: "Las bajas son un acto médico. Lo que está diciendo la CEOE, lo que está intentando deslizar, es como que las bajas las cogen los trabajadores sin causas. Eso se llama absentismo, no se llaman bajas laborales".

Médicos y sindicatos también responden

La patronal castellano-manchega asegura que las palabras de su presidente buscaban alertar del aumento del absentismo. Es más, han negado que se hayan cuestionado los problemas de salud; aunque han pedido disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos. Aunque los afectados, se han revelado. "Si él quiere decir que nosotros nos damos de baja por instinto, pues creo que todavía tiene que ponerse en los zapatos de un trabajador".

Y quienes las conceden rechazan que detrás de su aumento haya necesariamente fraude o abuso. "El hecho de acusar a las personas de que utilizan mal un sistema, en este caso que es un derecho del trabajador, el seguir cobrando, pues hay que demostrarlo. Obedece a muchas causas", asegura Jaume Sellarés, médico de familia.

Desde los sindicatos reclaman identificar primero las causas del problema. Aseguran que solo después de "conocer cuál es la realidad de por qué se producen estas bajas médicas y poner soluciones, estaremos hablando en serio; lo demás es un debate entre memos", ha dicho Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Uno que sigue enfrentando a patronal, al Gobierno y a los trabajadores.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido