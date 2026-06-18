El estatus de Ormuz o quién paga los 300.000 millones para la reconstrucción: las dudas del acuerdo entre EEUU e Irán

Los detalles EEUU e Irán se dan dos meses para llegar a un pacto definitivo. Mientras, la ONU supervisará que el memorando se cumpla y lo ratificará en el Consejo de Seguridad.

El memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán ha suscitado diversas reacciones, siendo visto por algunos como una rendición de Donald Trump. Aunque Irán se compromete a no desarrollar armas nucleares, quedan sin resolver cuestiones como la administración del estrecho de Ormuz, cuya reapertura se realizará en 60 días. El acuerdo implica el fin de las hostilidades y la reconstrucción iraní, con un plan de inversiones de 300.000 millones de dólares. Sin embargo, no se aclara quién financiará esta reconstrucción. El programa nuclear iraní continuará hasta un pacto definitivo, con la supervisión de la ONU. Israel se desmarca del acuerdo debido a la exclusión de Hizbulá.

El esperado memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán ha generado todo tipo de reacciones y muchos lo interpretan como una capitulación, una rendición de Donald Trump, que no ha conseguido sacar prácticamente nada a los iraníes.

La situación que deja esta firma es, en realidad, peor que la que había antes de la guerra porque, efectivamente, Irán se ha comprometido a no desarrollar armas nucleares. Sin embargo, cuestiones como la administración del estrecho de Ormuz, que antes no era un problema, no se han aclarado, y Washington ha creado un plan millonario para financiar la reconstrucción iraní.

El punto más importante es el fin de las hostilidades. Tanto Washington como Teherán acuerdan la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido uno de los escenarios que más dudas generaba en los últimos días: Líbano.

"Queremos ver si podemos arreglar el tema de Líbano", afirmó Trump el martes. Aunque Líbano entra en el memorando, Hizbulá no lo hace, por lo que Israel se ha desmarcado del acuerdo y piensa mantener su ofensiva.

El estrecho de Ormuz

En el texto, de 14 apartados, Irán también se compromete a garantizar el desbloqueo del estrecho de Ormuz. Su reapertura se producirá gradualmente durante los próximos 60 días y la administración de este punto estratégico todavía está en el aire.

Washington dice que no habrá peajes, mientras que Teherán insiste en que tiene el control y que, pasados los 60 días, empezará a cobrar. "Durante la guerra, escribí en un tuit que el estrecho de Ormuz jamás volvería a ser como antes, y sigo manteniendo esa opinión", ha sostenido Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán y principal negociador del régimen.

Asimismo, las partes se dan dos meses para llegar a un acuerdo definitivo. En este tiempo, la ONU supervisará que el memorando se cumpla y ratificará una resolución vinculante en su Consejo de Seguridad.

Dudas sobre el programa nuclear

En lo que respecta al programa nuclear iraní, seguirá vigente hasta alcanzar el pacto definitivo. No obstante, Teherán asegura que no adquirirá armas nucleares y que, junto a Washington, destruirá su uranio enriquecido.

Además, Trump ha abierto la puerta a que puedan conservar algunos misiles balísticos porque, según dice, no es lo mismo que un arma nuclear. "Si otros países los tienen, es un poco injusto que ellos no tengan algunos", ha considerado.

¿Quién pagará la reconstrucción?

A cambio, Trump ha pactado el levantamiento de las sanciones económicas y permitirá la exportación del petróleo iraní. Además, diseñará un plan de inversiones de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán.

En este sentido, el republicano niega que esa reconstrucción vaya a ser financiada por los estadounidenses. "No estamos invirtiendo nada de dinero", ha asegurado, sin dar más detalles al respecto. La última incógnita será si se descongelarán los activos iraníes. Según el presidente estadounidense, se hará si Teherán "se porta bien".

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