Ahora

Recurrirá la sanción

Multado por ser cívico: Miquel tuvo que pagar casi 1.800 euros al Ayuntamiento de Mataró tras arreglar su calle sin permiso

La otra cara El Ayuntamiento argumenta que no tenía constancia de las quejas y que Miquel modificó la vía pública sin permiso.

Las losetas y el banco reformado por Miquel en Mataró
Escucha esta noticia
0:00/0:00

A veces la realidad supera la ficción y en Mataró, Barcelona, se dio un caso muy sorprendente: un vecino fue multado por cívico. Harto de pedirle al Ayuntamiento que arreglara su calle, decidió dejar de quejarse y hacerlo él mismo. Una acción que, lejos de ser aplaudida, le costó casi 1.800 euros de multa.

El afectado es Miquel, que cada mañana, al salir de su casa, veía alcorques vacíos, losetas del suelo rotas y bancos destrozados. Avisó por teléfono al Ayuntamiento y pedir a los técnicos que lo arreglaran, pero ante su inacción, decidió arreglarlo él. "Se les decía 'oye, aquí no hay riego automático'. Me decían: 'Pasaré nota'", comenta a laSexta.

Se informó de las especies de árboles y los compró de su bolsillo. Todavía conserva el precio. "Me cabían en el coche para poderlos traer y simplemente los puse", afirma.

Arregló las losetas del suelo rotas y lijó y barnizó los dos bancos de la calle. "Donde había una rotura, puse de forma simétrica diez unidades del azulejo. Los bancos, aparte de vomitados y podridos completamente, se estaban ya rompiendo", explica.

Esta reforma la hizo con su toque, poniendo incluso el nombre de Mataró en el banco. Por detrás, añadió el mensaje "Like Mataró Centre".

Recurrirá la sanción

Pero la obra llegó al Ayuntamiento, que le multó con casi 1.800 euros (1.763 euros) por daños en la vía pública. Miquel cuenta que se quedó "a cuadros" y "muy triste" al recibir el requerimiento.

"Decir que es un acto de vandalismo... ¿Yo he destrozado algo? Yo he arreglado algo que había", lamenta. Pagó la multa en 2024, aunque reconoce que sigue sin entender la razón de la sanción.

Desde el Ayuntamiento dicen que ellos no tenían constancia de sus quejas y que modificó la vía pública sin permiso. Ahora, Miquel ha anunciado que recurrirá para reclamar el dinero.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Julio Martínez reconoce que Zapatero cobró 530.000 euros por el rescate de Plus Ultra pero no aclara con quién medió
  2. Horas críticas de insoportable terrorismo machista: tres mujeres asesinadas en Toledo y Málaga
  3. El incendio de La Mierla frena su avance hacia Soria pero sigue "muy lejos" de ser controlado
  4. La segunda estrella, en datos: las claves que llevaron a España a ganar el Mundial
  5. Prohibir fumar en terrazas y playas y limitar el uso del váper: los detalles de la nueva ley antitabaco aprobada por el Consejo de Ministros
  6. Ratas y culebras en pisos no tan asequibles: los vecinos del Plan Vive se sienten estafados y cargan contra el Gobierno de Ayuso