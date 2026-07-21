Multado por ser cívico: Miquel tuvo que pagar casi 1.800 euros al Ayuntamiento de Mataró tras arreglar su calle sin permiso

La otra cara El Ayuntamiento argumenta que no tenía constancia de las quejas y que Miquel modificó la vía pública sin permiso.

En Mataró, Barcelona, un vecino llamado Miquel fue multado con casi 1.800 euros por arreglar su calle sin permiso del Ayuntamiento. Cansado de ver alcorques vacíos, losetas rotas y bancos destrozados, Miquel decidió actuar tras la inacción municipal. Compró árboles, reparó las losetas y lijó y barnizó los bancos, añadiendo incluso el nombre de Mataró en uno de ellos. A pesar de su buena intención, el Ayuntamiento lo sancionó por modificar la vía pública sin autorización. Miquel, sorprendido y triste por la multa, planea recurrir para reclamar el dinero, mientras el Ayuntamiento alega desconocer sus quejas previas.

A veces la realidad supera la ficción y en Mataró, Barcelona, se dio un caso muy sorprendente: un vecino fue multado por cívico. Harto de pedirle al Ayuntamiento que arreglara su calle, decidió dejar de quejarse y hacerlo él mismo. Una acción que, lejos de ser aplaudida, le costó casi 1.800 euros de multa.

El afectado es Miquel, que cada mañana, al salir de su casa, veía alcorques vacíos, losetas del suelo rotas y bancos destrozados. Avisó por teléfono al Ayuntamiento y pedir a los técnicos que lo arreglaran, pero ante su inacción, decidió arreglarlo él. "Se les decía 'oye, aquí no hay riego automático'. Me decían: 'Pasaré nota'", comenta a laSexta.

Se informó de las especies de árboles y los compró de su bolsillo. Todavía conserva el precio. "Me cabían en el coche para poderlos traer y simplemente los puse", afirma.

Arregló las losetas del suelo rotas y lijó y barnizó los dos bancos de la calle. "Donde había una rotura, puse de forma simétrica diez unidades del azulejo. Los bancos, aparte de vomitados y podridos completamente, se estaban ya rompiendo", explica.

Esta reforma la hizo con su toque, poniendo incluso el nombre de Mataró en el banco. Por detrás, añadió el mensaje "Like Mataró Centre".

Recurrirá la sanción

Pero la obra llegó al Ayuntamiento, que le multó con casi 1.800 euros (1.763 euros) por daños en la vía pública. Miquel cuenta que se quedó "a cuadros" y "muy triste" al recibir el requerimiento.

"Decir que es un acto de vandalismo... ¿Yo he destrozado algo? Yo he arreglado algo que había", lamenta. Pagó la multa en 2024, aunque reconoce que sigue sin entender la razón de la sanción.

Desde el Ayuntamiento dicen que ellos no tenían constancia de sus quejas y que modificó la vía pública sin permiso. Ahora, Miquel ha anunciado que recurrirá para reclamar el dinero.

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