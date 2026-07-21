Muere una niña en la playa de La Laja (Gran Canaria) y rescatan a otro menor en apuros

Playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, en una imagen de archivo.

Los detalles Los socorristas de la Cruz Roja lograron localizar y sacar del agua a un menor, que fue evacuado al Hospital Materno Infantil con problemas de carácter leve.

Una niña de 12 años falleció ahogada y un menor de 11 fue rescatado en la playa de La Laja, Las Palmas de Gran Canaria. El Centro Coordinador de Emergencias recibió la alerta a las 13:36 horas sobre dos personas en apuros en la playa. Los socorristas de la Cruz Roja lograron sacar del agua al menor, quien fue trasladado al Hospital Materno Infantil con problemas leves. Un amplio dispositivo de emergencias continuó la búsqueda de la niña, quien finalmente fue encontrada sin vida en el agua. Las autoridades locales participaron en el operativo de rescate.

Una niña de unos 12 años ha fallecido ahogada y otro menor, de 11, ha sido rescatado del agua por los socorristas en un incidente ocurrido la tarde de este martes en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria.

El 112 ha informado que sobre las 13.36 horas el Centro Coordinador de Emergencias recibió la alerta de que había dos personas en apuros en esa playa, situada a la entrada de la ciudad, según ha informado EFE.

Los socorristas de la Cruz Roja en el arenal lograron localizar y sacar del agua a un menor, que fue evacuado al Hospital Materno Infantil con problemas de carácter leve.

En paralelo, un amplio dispositivo de emergencias formado por efectivos de Salvamento Marítimo, el Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, el Servicio de Urgencias Canario, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local siguió buscando a la otra persona en problemas, una niña a la que finalmente se halló muerta en el agua.

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