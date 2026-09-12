Así es el reparto de comida a migrantes en Ceuta: 9.000 raciones diarias y con prioridad para los más vulnerables

Los detalles Todos quieren conseguir una bolsa con algo que llevarse a la boca, pero las raciones son limitadas. Por eso, la organización es fundamental.

En Ceuta, las raciones de comida para los migrantes son limitadas, lo que hace fundamental una organización adecuada para evitar conflictos. En la playa de El Trampolín, la Policía organiza a los varones adultos antes de trasladarlos a una zona con sombra, ya que la espera puede ser prolongada. Las mujeres y los niños también esperan pacientemente para recibir alimentos, mientras que los menores no acompañados tienen una zona específica para esperar. Estos menores son identificados con una pulsera naranja, lo que les da prioridad en la distribución de comida, siendo crucial para garantizar que los grupos más vulnerables reciban atención.

Las raciones de comida para los migrantes en Ceuta son limitadas. Cada día Cruz Roja reparte 9.000 comidas en la playa de El Trampolín, por ello, es fundamental la organización para evitar altercados. En una zona del ya conocido arenal, la Policía organiza a los varones mayores de edad.

Ese el primer paso antes de trasladarlos hacia otro lugar de la playa, donde se tiene en cuenta la sombra, ya que la espera puede hacerse larga. Las mujeres y los niños también esperan pacientemente para llevarse algo a la boca, aunque los menores no acompañados tienen su propio espacio para esperar.

Precisamente, a ellos se les identifica con una pulsera naranja. La idea es dar prioridad a los grupos más vulnerables. Por eso, hacerse con una de estas pulseras puede suponer la diferencia entre comer o no.

Nuevos asentamientos

Mientras, muchos migrantes han comenzado a instalar nuevos asentamientos que se suman a los de la playa de El Trampolín, con decenas de casetas, algunas de ellas diseñadas para tratar de protegerse del sol. De esta forma, lo que empezó siendo algo anecdótico, se ha convertido en algo bastante mayor.

La playa de Benítez tiene una ventaja sobre otras zonas de la ciudad, y es que se encuentra más cerca del lugar donde se realiza el reparto de comida y, además, hay duchas. Así, la presencia de agua dulce hace que mucha gente se esté desplazando hacia esa zona.

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