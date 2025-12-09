Ahora

ESPAÑA VACIADA

Los vecinos de Peñalba de Santiago (León) limpian la carretera de acceso al pueblo por un desprendimiento ante el abandono de la Diputación

El contexto Un desprendimiento de rocas de la ladera anegó la calzada de acceso al pueblo hace un mes. Hartos de esperar a las autoridades, han decidido limpiarla con sus propios recursos.

Vecinos de Peñalba de Santiago (León) limpiando la calzada de su pueblo
Los vecinos de Peñalba de Santiago (León) se han cansado de esperar a que les limpien la carretera de acceso a su pueblo. Hace un mes un desprendimiento de piedras la dejó intransitable y ante la proximidad de las fiestas, temen que la gente no pueda llegar. La otra vía de acceso pasa por un puerto de montaña que se suele cortar en invierno debido a las nevadas. En este sentido, la Diputación de León comenzó los trabajos de retirada de los cantos, pero los frenó porque las lluvias ponían en riesgo a sus operarios.

En esta pequeña localidad leonesa solo son 16 habitantes fijos, pero se han pasado el puente luchando con carretillas, picos e incluso con sus propias manos para retirar las piedras que cayeron desde la ladera y que cubrieron la calzada. Su intención es llamar la atención ante el abandono en el que dicen que se encuentran desde hace un mes por la incomunicación que sufren.

"Ante una emergencia o algún problema que surja en el pueblo nos quedamos incomunicados. La gente que vivimos en el pueblo no podemos bajar a la ciudad a trabajar y los negocios que estamos en el pueblo tenemos este problema que estamos abandonados", ha explicado el presidente de la Asociación de Vecinos de Valle del Silencio, Víctor López.

Al margen de la carretera anegada, solo les queda un acceso que pasa por un puerto de montaña, pero que cuando nieva hay que cortarlo, por lo que tampoco es una solución.

La Diputación de León comenzó las labores de limpieza de la calzada, pero las suspendió debido a las lluvias que comprometían la seguridad de sus operarios, ya que podían producirse nuevos desprendimientos.

Esta explicación no convenció en absoluto a los vecinos que han echado manos de sus propios recursos para tratar de solventar la situación. Lo cierto es que es un pueblo muy visitado en Navidad por su belleza y temen que debido al estado de la carretera, la gente no solo no pueda salir sino tampoco llegar.

