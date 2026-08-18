Unos vecinos de Los Palacios (Sevilla) graban a unos aluniceros en pleno robo a una tienda

Estos escucharon un gran estruendo y, al salir a ver qué estaba pasando, descubrieron a los ladrones llevando a cabo un robo en un establecimiento. La Guardia Civil ya ha detenido a una persona a la que se le atribuyen 20 hechos delictivos vinculados a alunizajes.

Unos vecinos de Los Palacios, en Sevilla, han grabado como una banda de aluniceros robaba una tienda. Como cuenta Marina Valdés, los vecinos escucharon un gran estruendo y, al asomarse, descubrieron a los ladrones en acción.

Los cacos chocaron su coche contra el escaparate del establecimiento para desvalijar el interior. José Luis Torá expone que es un modus operandi que se repite en la zona de Los Palacios y Villafranca. "Hay una sensación, por parte de los vecinos, de esta inseguridad continua, de estos alunizajes y robos, que no paran de repetirse", expone el periodista.

Torá expone que la Guardia Civil le ha dicho que, en este momento, "hay una persona detenida a la que se le atribuyen 20 hechos delictivos vinculados a alunizajes". El periodista indica que es posible que en las últimas horas se produzcan más detenciones.

En el vídeo grabado por los vecinos se les puede escuchar increpando a los ladrones. El abogado Juan Manuel Medina indica que hay aluniceros con amplios historiales delictivos y, por ese motivo, es preferible no enfrentarse a los ladrones.

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