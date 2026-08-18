Bomberos forestales de Aragón inician una huelga indefinida cuando Las Peñas de Riglos (Huesca) siguen ardiendo

Puesto de mando avanzado del incendio de las Peñas de Riglos (Huesca), junto al pueblo de Santa María de la Peña.

Los detalles Los efectivos, que han protagonizado concentraciones ante las sedes de sus respectivas comarcas reclaman refuerzos de las brigadas, mejoras en los medios y las condiciones laborales.

Los bomberos forestales de Aragón han comenzado una huelga indefinida para exigir el fortalecimiento de las brigadas, mejores medios y condiciones laborales. Convocada por los sindicatos OSTA, CGT, CCOO y UGT, la huelga afecta a unos 800 trabajadores de la empresa pública Sarga. A pesar de los servicios mínimos del cien por cien, los bomberos continúan atendiendo emergencias mientras reclaman una mesa de negociación. José Ramón Cajal, secretario de CCOO en Sarga, ha destacado la necesidad de cambiar el modelo operativo de incendios de INFOAR, en un contexto de elevado riesgo de incendios y la extinción del grave incendio de Las Peñas de Riglos.

Los bomberos forestales de Aragón han iniciado este martes una huelga indefinida para reclamar un refuerzo de las brigadas, mejores medios y condiciones laborales, y han protagonizado concentraciones ante las sedes de sus respectivas comarcas.

La huelga, convocada por los sindicatos OSTA, CGT, CCOO y UGT en la empresa pública Sarga, afecta a unos 800 trabajadores de la empresa, de los que unos 250 corresponden al operativo de la provincia de Huesca, entre cuadrillas, unidades helitransportadas y autobombas, además del personal de vigilancia fija.

Los sindicatos mantienen el carácter indefinido de la huelga y defienden que los servicios mínimos, que son del cien por cien, no son incompatibles con la movilización, ya que los bomberos forestales siguen atendiendo las emergencias mientras reclaman una mesa de negociación para mejorar el operativo.

El secretario de la sección sindical de CCOO en Sarga, José Ramón Cajal, ha explicado que la movilización pretende dar visibilidad a una reivindicación para cambiar el modelo del operativo de incendios de INFOAR, con trabajadores que “han llegado a realizar jornadas de más de veinte horas sin respetar los descansos”.

Esta huelga se produce mientras Aragón mantiene un elevado riesgo de incendios y continúa trabajando en la extinción del de Las Peñas de Riglos, uno de los más graves de su historia que ha calcinado más de 17.500 hectáreas y ha obligado a desalojar a más de un millar de personas.

Evolución favorable del incendio de Las Peñas de Riglos

El incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca), que lleva activo desde el pasado 10 de agosto sigue evolucionando favorablemente, aunque aún sin estabilizarse.

El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha aclarado que se espera que las rachas de viento y las altas temperaturas previstas para los próximos dos días compliquen los trabajos de los equipos de extinción.

"Nos enfrentamos a dos días complejos porque la situación del tiempo es muy mala", ha afirmado Bermúdez de Castro, que ha detallado que se espera "un viento con rachas de más de 30 o 40 kilómetros por hora, temperaturas de más de 35 grados y una humedad que baja al 15%".

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