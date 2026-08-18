Ahora

18 de agosto, Día Internacional de la Fajita

Las fajitas, el plato estrella mexicano que conserva la tradición y se adapta a las propuestas más arriesgadas

Los detalles Fajitas con morcilla, chorizo asturiano, sidra... El plato estrella de la cocina mexicana se reinventa con las propuestas más arriesgadas que innovan las recetas tradicionales pero sin alejarse demasiado.

Aunque nació en México, la fajita no entiende de fronteras

La fajita tiene poco que demostrar pero... ¿Qué pasa cuando dejamos que la imaginación se meta dentro? Pues que cruza fronteras y también cambia de sabor. Aquí en lugar de carne, las gambas son las protagonistas.

"La idea de la fajita marinera es curiosa. Quisimos fusionar la fajita con el mar, y lo hicimos con gambas. Es difícil de cocinar porque las gambas son caprichosas. Fáciles de adobar pero no siempre quedan igual", explica Rodrigo Navarro, encargado del restaurante Las Mañanitas a laSexta Noticias.

En la mayoría de restaurantes no hay fajitas de marisco y es un plato bastante demandado. Pero si cruzamos el mapa, la fajita cambia de acento. En Madrid también habla asturiano.

"Es un plato que hemos creado nosotros, mi madre, a la gente le gusta. La salsa negra es un combinado de salsa magi, soja, inglesa… Nosotros usamos mucho ajo, limón y vino blanco. La clave de la fajita es que la proteína esté bien marinada", asegura Emilio Arteaga, dueño del restaurante La Xida.

Porque, ¿a quién no le gusta una buena fajita? "Les llamamos la reina de la casa por algo", destaca Arteaga en laSexta Noticias.

Una reina que nació en México, pero parece que no entiende de fronteras.

﻿*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Un nuevo y fuerte terremoto de magnitud 4,8 sacude Granada cuatro días después del último seísmo
  2. Bruselas avala el retorno a Marruecos de "todos" los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta
  3. Muere un bombero de la Diputación de Zaragoza durante la extinción de un incendio en un taller de Calatorao
  4. Feijóo carga contra Puente por su "ataque sin precedentes a la Corona" y lo tacha de "ministro tabernario"
  5. La Audiencia Nacional realiza un nuevo clonado del móvil del exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE
  6. Trump declara el estrecho de Ormuz "nuevo territorio de EEUU" e ignora a Omán mientras Irán dice tener cerrado el paso