Las fajitas, el plato estrella mexicano que conserva la tradición y se adapta a las propuestas más arriesgadas

Los detalles Fajitas con morcilla, chorizo asturiano, sidra... El plato estrella de la cocina mexicana se reinventa con las propuestas más arriesgadas que innovan las recetas tradicionales pero sin alejarse demasiado.

La fajita, tradicionalmente conocida por su versión con carne, ha evolucionado al incorporar ingredientes del mar, como las gambas. Rodrigo Navarro, de Las Mañanitas, señala que la fajita marinera, aunque curiosa, presenta desafíos debido a la naturaleza caprichosa de las gambas. En muchos restaurantes, las fajitas de marisco son escasas pero demandadas. En Madrid, la fajita adopta un toque asturiano en el restaurante La Xida, donde Emilio Arteaga destaca la importancia de una buena marinación con ingredientes como ajo, limón y vino blanco. Aunque originaria de México, la fajita ha cruzado fronteras y se adapta a nuevos sabores.

La fajita tiene poco que demostrar pero... ¿Qué pasa cuando dejamos que la imaginación se meta dentro? Pues que cruza fronteras y también cambia de sabor. Aquí en lugar de carne, las gambas son las protagonistas.

"La idea de la fajita marinera es curiosa. Quisimos fusionar la fajita con el mar, y lo hicimos con gambas. Es difícil de cocinar porque las gambas son caprichosas. Fáciles de adobar pero no siempre quedan igual", explica Rodrigo Navarro, encargado del restaurante Las Mañanitas a laSexta Noticias.

En la mayoría de restaurantes no hay fajitas de marisco y es un plato bastante demandado. Pero si cruzamos el mapa, la fajita cambia de acento. En Madrid también habla asturiano.

"Es un plato que hemos creado nosotros, mi madre, a la gente le gusta. La salsa negra es un combinado de salsa magi, soja, inglesa… Nosotros usamos mucho ajo, limón y vino blanco. La clave de la fajita es que la proteína esté bien marinada", asegura Emilio Arteaga, dueño del restaurante La Xida.

Porque, ¿a quién no le gusta una buena fajita? "Les llamamos la reina de la casa por algo", destaca Arteaga en laSexta Noticias.

Una reina que nació en México, pero parece que no entiende de fronteras.

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