Tiran, literalmente, la casa por la ventana: la extraña mudanza donde arrojan los muebles a la calle desde un tercer piso

Los vecinos de A Milagrosa, en Lugo, grababan cómo desde el tercer piso de una vivienda se lanzaban todo tipo de muebles a la calle, algo que según el abogado Juan Manuel Medina "ni es legal ni es aconsejable".

En el barrio de A Milagrosa, en Lugo, tenía lugar una extraña mudanza. Los vecinos de la zona grababan cómo los muebles de una vivienda situada en un tercer piso eran lanzados por la ventana hasta la calle.

Cómodas, sofás, colchones... todo tipo de objeto eran arrojados al vacío por parte de los encargados de la mudanza, una práctica que según el abogado Juan Manuel Medina "ni es legal ni es aconsejable".

"Imagínate que pasa un señor o una señora y le matas con una silla de madera. No hablaríamos de un homicidio imprudente, sería un dolo eventual. Estos descerebrados no buscan el resultado de matar a nadie, pero a poquitas luces que tengan tienen que ser conscientes de que con esa acción tiene que ser más que probable que eso suceda", explica.

En el caso de que esta mudanza esté a cargo de una empresa o particulares contratados, Medina señala que los dueños de la vivienda tendrían una responsabilidad civil subsidiaria.

José Luis Torá apunta que el barrio de A Milagrosa es una zona vulnerable, de exclusión social, y que los vecinos apuntan que suele haber "este tipo de situaciones de inseguridad": "Es muy probable que lo que estén haciendo es vaciar una casa para llenarla de nuevo de personas o cosas", señala el periodista de Más Vale Tarde, que considera que esto "debería estar más controlado por el Ayuntamiento".

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