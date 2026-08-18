Roban cuatro obras del maestro renancentista Antonello de Messina de un museo siciliano

Vista de un panel de doble cara que representa 'La Virgen con el Niño' y 'Cristo en la Piedad' del maestro renacentista Antonello da Messina.

Los detalles El suceso, que tuvo lugar en la tarde del 15 de agosto, podría estar relacionado con el crimen organizado. El robo reaviva los recuerdos de la infame desaparición en 1969 de una obra maestra de Caravaggio de una iglesia de Palermo que nunca se ha resuelto.

El suceso tuvo lugar en la tarde del 15 de agosto, festividad en toda Italia, cuando "individuos desconocidos entraron en las salas expositivas, burlando el sistema de alarma y seguridad y robaron dos obras de Antonello da Messina", según la dirección del museo.

Los ladrones se llevaron tres de los cinco paneles del famoso Políptico de San Gregorio y otra tablilla de doble cara que representa a la Virgen con el Niño y que fue sustraída directamente de una vitrina de seguridad blindada.

El extraordinario robo fue cometido en plenas vacaciones del Ferragosto (como se denomina en Italia al feriado del 15 de agosto) y en un momento en que los habitantes de Messina celebraban la "Vara", una espectacular procesión dedicada a la Asunción de la Virgen.

El Museo Regional "Accasina" de Messina ha cerrado este domingo al público mientras se llevan a cabo las investigaciones para reconstruir el suceso e identificar a los autores del robo.

Antonello de Messina (Messina 1430-1479) fue un maestro del Renacimiento italiano y uno de los pintores más importantes del siglo XV. Se le considera uno de los introductores de la pintura al óleo en Italia y sus cuadros son muy escasos, con apenas unos cuarenta conservados, lo que refuerza su relevancia histórica y artística.

Relación con el crimen organizado

El robo de los cuatro cuadros del maestro renacentista Antonello da Messina podría estar relacionado con el crimen organizado y ha suscitado inquietantes dudas sobre la seguridad en un museo de la ciudad natal del artista siciliano, según declara un funcionario local.

Enzo Caruso, concejal de Cultura de Messina, afirma que resulta difícil entender cómo los ladrones pudieron llevarse las obras en cuestión de minutos sin conocer al detalle la distribución del museo. "Es un asunto muy, muy extraño", declara Caruso.

El suceso ha conmocionado a Italia y ha reavivado los recuerdos de la infame desaparición en 1969 de una obra maestra de Caravaggio de una iglesia de Palermo —un caso asociado desde hace tiempo a la mafia siciliana, la Cosa Nostra, y que nunca se ha resuelto—.

Caruso señala que las obras robadas de Antonello son tan famosas que venderlas, incluso en el mercado negro, sería prácticamente imposible, lo que plantea la posibilidad de que puedan utilizarse como moneda de cambio o garantía en negocios delictivos.

"¿La mafia? Es posible que intenten chantajear al propio Estado para que se las devuelva. Este es el tipo de dinámicas que la gente corriente nunca llega a ver", afirma Caruso.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido