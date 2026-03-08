Condenados a repetir la historia: España vuelve a denunciar la guerra 23 años después, esta vez durante el 8M

El contexto La población vive un momento que transporta a hace más de dos décadas y muchos no han cambiado de opinión: "Fui una de las que apoyó el 'no a la guerra' de entonces y lo vuelvo a apoyar ahora".

En el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, miles de personas en España han salido a las calles para manifestarse no solo contra el machismo, el patriarcado y el fascismo, sino también contra la guerra. Estas protestas surgen tras los recientes ataques de Estados Unidos, Israel e Irán, y el controvertido posicionamiento de España. Manifestantes como Ana, quien 23 años después vuelve a usar su camiseta del "no a la guerra", expresan su descontento con las decisiones de los gobernantes que impactan negativamente a la población. Denuncian que las guerras siempre perjudican a los ciudadanos comunes, afectando tanto la economía como las vidas humanas.

"Queremos libertad para las mujeres, pero no queremos guerra".

Durante esta jornada, miles de personas han clamado contra el machismo, el patriarcado y el fascismo... pero también lo han hecho contra la guerra. Por su parte, Ana, 23 años después vuelve a lucir la misma camiseta: "Es la que usé en su momento, un poco zarrapastrosa, pero estamos en las mismas", dice.

La población vive un momento que transporta a hace más de dos décadas y muchos no han cambiado de opinión: "Fui una de las que apoyó el 'no a la guerra' de entonces y lo vuelvo a apoyar ahora", asegura una mujer, a lo que otra añade que en ese momento tuvieron "unas grandes consecuencias".

Y es que los manifestantes ven una situación completamente injusta por culpa de decisiones de unos pocos, unos "gobernantes prepotentes que se creen que tienen poder para hacer y deshacer con la vida de la gente lo que les da la gana".

"Les importa un pepino las dictaduras que haya, solo quieren enriquecerse", denuncia otra mujer, mientras el coste de la vida sigue aumentando: "Siempre somos los ciudadanos los que acabamos pagando todo lo que pasa. Las guerras siempre acaban mal para la gente común".

Para los ciudadanos, "así no se puede vivir", levantándose cada mañana para ver "cómo está el tema con las petroleras, las gasolineras o las multinacionales" porque por muy lejos que esté la guerra, esta "nos afecta a todos".

Eso sí, lejos del impacto económico, los manifestantes han clamado por los más afectados: "Lo importante son las vidas, los desplazados y que están matando a gente". Condenados a repetir la historia, este domingo el 'No a la guerra' se vuelve a colar en las calless cogiendo más fuerza conforme avanza el conflicto.

