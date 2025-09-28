Valencia no se rinde: los vecinos salen a las calles en la undécima manifestación contra Mazón por su gestión en la DANA

El contexto Esta protesta, que se celebra once meses después del fenómeno que se llevó por delante más de 200 vidas e innumerables daños materiales, se ha iniciado con dos marchas diferentes. Una parte de la residencia de mayores de Paiporta y la otra, desde La Rambleta de la capital de la provincia.

Valencia no descansa, no olvida y sigue exigiendo justicia. Este domingo, los vecinos del municipio de Paiporta y de la capital de la provincia han vuelto a salir a las calles en una undécima manifestación contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión el pasado 29 de octubre, el día de la DANA.

Esta protesta, que se celebra once meses después del fenómeno que se llevó por delante más de 200 vidas e innumerables daños materiales, se ha iniciado con dos marchas diferentes. Una parte de la residencia de mayores de Paiporta y la otra, desde La Rambleta de la ciudad de Valencia.

El objetivo es que ambas marchas se unan en el famoso "puente de la solidaridad", pasarela peatonal por la que miles de voluntarios pasaron jornada tras jornada para ayudar a sus vecinos tras unas inundaciones que marcaron un antes y un después en la conocida como terreta.

"Mazón dimisión"

Poco después de las 18:15 horas de la tarde, familiares de víctimas, allegados y otros ciudadanos han vuelto a pedir la dimisión del líder valenciano. "Mazón dimisión", "No volem un assesí de president (no queremos un asesino como presidente)" y "No son muertos, son asesinados" son algunas de las frases que se han coreado.

Aunque este domingo se esperan fuertes lluvias y una alerta roja decretada por la Aemet en la provincia valenciana, los organizadores de la manifestación han afirmado que la protesta seguía en pie porque a las horas en las que se iba a celebrar no existía ningún aviso a destacar. Sin embargo, han revelado que estarían atentos a cualquier evolución meteorológica.

