Muere una menor de 14 años tras ser atropellada en Badajoz

¿Por qué es importante? La víctima, que fue arrollada el viernes, sufrió politraumatismos de carácter grave y fue trasladada al Hospital Universitario de Badajoz, donde finalmente ha fallecido.

En el centro de la ciudad

Una menor de 14 años falleció tras ser atropellada en Badajoz por un conductor que huyó del lugar. El trágico incidente ocurrió en la calle Manuel Gómez Castaño, y el responsable se entregó a la Policía Local al día siguiente. La víctima sufrió politraumatismos graves y fue trasladada al Hospital Universitario de Badajoz después de recibir asistencia inicial en el lugar del accidente. Las autoridades confirmaron que el conductor no estaba bajo los efectos del alcohol en el momento del suceso. El Servicio Extremeño de Salud informó del fallecimiento de la menor este domingo.

Una menor de 14 años que se encontraba en estado crítico tras ser atropellada el viernes en Badajoz por un conductor que se dio a la fuga, ha fallecido, según ha confirmado a Efe el Servicio Extremeño de Salud este domingo.

El autor del atropello ocurrido en la céntrica calle Manuel Gómez Castaño de la ciudad se entregó este sábado a la Policía Local, que ya lo tenía identificado, según informó el Ayuntamiento oliventino.

La víctima sufrió politraumatismos de carácter grave y tras recibir asistencia inicial en el lugar de los hechos, fue trasladada al Hospital Universitario de Badajoz. Las pruebas realizadas confirmaron que no se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente.