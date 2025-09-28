Ahora

De 30 años

Detenidas dos personas por la muerte de una joven en el incendio de un piso en Badajoz

Los detalles Según explicó el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, la joven no había presentado denuncias previas ni constaban antecedentes de problemas personales.

Dos personas han sido detenidas por su implicación en la muerte de la joven de 30 años cuyo cadáver fue hallado el pasado jueves en el piso en el que residía en Badajoz, al que acudieron los bomberos al haberse declarado un incendio.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) recogidas por la Agencia Efe, estas dos personas están aún en dependencias policiales y no pasarán a disposición judicial previsiblemente hasta mañana lunes.

Desde el primer momento la Policía Nacional mantuvo abiertas todas las hipótesis en la investigación de la muerte de esta persona, funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y natural de la localidad pacense de La Haba, y el juez decretó el secreto de actuaciones.

Además, según explicó el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, un equipo especializado en incendios de la Policía Nacional se desplazó desde Madrid para trabajar en la inspección del inmueble.

El delegado precisó que la mujer, con dos años de trayectoria en el INSS, no había presentado denuncias previas ni constaban antecedentes de problemas personales. "En este momento no se descarta ninguna hipótesis, pero no podemos avanzar nada sin pruebas", ha subrayado.

