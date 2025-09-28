Detenidas dos personas por la muerte de una joven en el incendio de un piso en Badajoz

Foto de archivo de un coche de la Policía Nacional

Los detalles Según explicó el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, la joven no había presentado denuncias previas ni constaban antecedentes de problemas personales.

Dos personas han sido detenidas en relación con la muerte de una joven de 30 años, cuyo cuerpo fue encontrado tras un incendio en su vivienda en Badajoz. Según el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, los detenidos permanecen en dependencias policiales y se espera que comparezcan ante el juez el lunes. La Policía Nacional investiga todas las hipótesis, mientras que el juez ha decretado el secreto de las actuaciones. Un equipo especializado en incendios ha sido enviado desde Madrid para inspeccionar el lugar. La víctima, funcionaria del INSS, no había presentado denuncias ni tenía antecedentes de problemas personales.

Dos personas han sido detenidas por su implicación en la muerte de la joven de 30 años cuyo cadáver fue hallado el pasado jueves en el piso en el que residía en Badajoz, al que acudieron los bomberos al haberse declarado un incendio.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) recogidas por la Agencia Efe, estas dos personas están aún en dependencias policiales y no pasarán a disposición judicial previsiblemente hasta mañana lunes.

Desde el primer momento la Policía Nacional mantuvo abiertas todas las hipótesis en la investigación de la muerte de esta persona, funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y natural de la localidad pacense de La Haba, y el juez decretó el secreto de actuaciones.

Además, según explicó el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, un equipo especializado en incendios de la Policía Nacional se desplazó desde Madrid para trabajar en la inspección del inmueble.

El delegado precisó que la mujer, con dos años de trayectoria en el INSS, no había presentado denuncias previas ni constaban antecedentes de problemas personales. "En este momento no se descarta ninguna hipótesis, pero no podemos avanzar nada sin pruebas", ha subrayado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.