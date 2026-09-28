Tercer día de acampada en Sol: los acampados resisten y presionan para que se firme el decreto de vivienda

¿Por qué es importante? Los acampados señalan que la situación de la vivienda es "insostenible" y advierten que están dispuestos a aguantar las noches que hagan falta hasta conseguir una solución real a este problema.

La acampada en la Puerta del Sol sigue con centenares de personas exigiendo al Gobierno un real decreto sobre vivienda. Los manifestantes, organizados por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, piden medidas como contratos de alquiler indefinidos y suspensión de desahucios sin alternativa habitacional. La protesta comenzó tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años. Figuras públicas como Pedro Almodóvar y Aitana Sánchez-Gijón han mostrado su apoyo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo trabaja "contra reloj" para presentar el decreto. Mientras, el Sindicato de Inquilinas de Cataluña no descarta una huelga general si no se producen cambios.

La acampada en Sol continúa con centenares de personas reclamando al Gobierno un acuerdo para la aprobación de un real decreto sobre vivienda. Los manifestantes se enfrentan a su tercer día de acampada tras pasar en la madrugada de este lunes su segunda noche durmiendo en la calle, en más de 300 tiendas de campaña y dispuestos a aguantar lo que sea necesario, pese a la bajada de las temperaturas y al pronóstico de lluvias.

En el calendario tienen marcado el próximo martes como fecha clave, pues se espera que ese día el Consejo de Ministros apruebe un real decreto sobre vivienda, pero muchos de los manifestantes han expresado que están dispuestos a aguantar las noches que hagan falta.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, impulsor de esta acampada, pide que ese decreto incluye medidas como contratos indefinidos de alquiler o la suspensión de los desahucio sin alternativa habitacional, entre otras.

"El poder lo tenemos nosotras. Y pase lo que pase el martes, lo seguiremos teniendo nosotras y vamos a reaccionar. Claro que sí. Porque eso (el real decreto) sería sentar simplemente la primera piedra para caminar, para acercarnos cada vez más a la meta real, que es acabar con su negocio de mierda, acabar con el negocio de la vivienda", ha expresado una de las portavoces del sindicato, Valeria Racu, en un discurso en la Puerta del Sol.

Los centenares de congregados, que han ido a más durante este domingo y que han organizado durante el día diversas actividades, como yoga o actuaciones musicales, han coreado frases como "quiero una casa, no una estafa" o "rentistas culpables, gobiernos responsables".

En el centro de la plaza han establecido una cocina popular y un centro logístico, donde se reparte agua y comida a los asistentes.

La acampada comenzó a primeras horas de la noche del sábado, al término de la manifestación que se celebró en el centro de Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana que tuvo que abandonar su casa de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.

Maricarmen ha enviado desde el hospital en el que permanece ingresada un mensaje de apoyo a los participantes en la acampada de la Puerta del Sol en protesta por la crisis de la vivienda: "¡Luchad! ¡Defended lo que es vuestro!".

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha exigido este domingo a la Delegación del Gobierno "reponer cuanto antes" la normalidad en la Puerta del Sol. El Consistorio ha mostrado su "sorpresa" e "indignación" ante la acampada y ha acusado a la Delegación del Gobierno en Madrid de "permitir que eso ocurriera".

Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo trabaja "contra reloj" para llevar al Consejo de Ministros del próximo martes un real decreto sobre vivienda.

Almodóvar, Aitana Sánchez-Gijón o Juan Diego Botto, los famosos muestran su apoyo a los acampados

Diferentes personajes públicos se han presentado en Sol para protestar contra la crisis de vivienda. Pedro Almodóvar, Inés Hernand o Carlos Bardem son algunas de las personas que han colaborado con las distintas actividades organizadas por el Sindicato de Inquilinos.

"La situación en España de la vivienda es insostenible", ha criticado Aitana Sánchez-Gijón. La actriz afirma que "necesitamos soluciones ya" y anima al resto de ciudadanos a acudir a la protesta. "Si estáis por Madrid o en vuestras propias ciudades, organizaos, acampad, haceos oír, que todos juntos, todas juntas, creo que podemos conseguir grandes cosas", ha indicado.

Por su parte, Carlos Bardem ha defendido que "no podemos vivir en una sociedad que está supeditada al beneficio de unos pocos, a una economía rentista, extractivista, que obliga a la gente a vivir con la lengua afuera para poder alquilarse un cuartucho, para poder alquilarse un piso".

Almodóvar también se ha acercado estos días a visitar a las personas que están acampadas en Sol para mostrarles su apoyo. El director ha tildado el escenario actual de "insoportable". "Es maravilloso que se haya concretado después en esta manifestación y que realmente obligue ya a que los políticos actúen de una vez, tomen este asunto como algo absolutamente urgente, porque es lo que es, y además lo acoge nuestra carta magna", ha destacado en declaraciones a TVE.

Desde el centro de la concentración, Juan Diego Botto ha indicado que "Maricarmen ha conseguido algo que no se había conseguido hasta ahora. Ha habido un 'clic".

El Sindicato de Inquilinas de Cataluña no descarta una huelga general por la vivienda "si las cosas no cambian"

Esta concentración en Madrid amenaza con extenderse a otras ciudadades. El portavoz del Sindicat de Llogateres (Inquilinas), Enric Aragonès, no ha descartado una posible huelga general por la vivienda y los derechos laborales "si las cosas no cambian" y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este martes no presente un decreto en vivienda que sea lo que considera una farsa.

Lo ha dicho en declaraciones a TV3 durante la concentración promovida por Sindicat de Llogateres en Barcelona de este lunes a primera hora, que ha provocado algunos cortes en diversos puntos de la ciudad, para pedir 'el decreto Maricarmen', que lleva el nombre de la mujer de 87 años desahuciada de su casa en el barrio de Retiro de Madrid.

Aragonès ha explicado que el Sindicat está "en conversaciones" con sindicatos laborales con una huelga general en el horizonte y entre sus demandas a Sánchez ha pedido la renovación automática de los contratos, la congelación del precio durante el contrato y un mecanismo estructural de suspensión de los desahucios a personas vulnerables.

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