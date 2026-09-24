Urbagestión, la empresa inmobiliaria que desahució a Maricarmen, se victimiza y niega que haya recibido ofertas de compra de la vivienda

El contexto La empresa dice que no ha habido ninguna oferta de compra de la vivienda, ni por parte de 'Casa 47' ni por el Ministerio de Vivienda. Lo cierto es que han rechazado ofertas tanto del Ministerio como de una escritora anónima y la del pianista James Rhodes.

Urbagestión, la inmobiliaria que desahució a Maricarmen, de 87 años, se ha victimizado y niega haber recibido ofertas de compra por su vivienda. En un comunicado, la empresa destaca la extinción del contrato de Maricarmen, afirmando que no le correspondía una segunda subrogación y que su permanencia fue tolerada. Urbagestión rechaza haber tenido ofertas de compra del Ministerio de Vivienda, una escritora anónima y James Rhodes, quien ofreció comprar el piso o pagar su alquiler. Además, critican al Sindicato de Inquilinas por presiones que han impedido un acuerdo. La empresa lamenta la situación de Maricarmen y respeta las resoluciones judiciales.

Urbagestión, la empresa inmobiliaria que desahució de su casa a Maricarmen, una anciana de 87 años, se ha victimizado y ha negado que haya recibido ofertas de compra de la vivienda.

En una nota de prensa, Urbagestión ha hecho hincapié en la extinción del contrato de la anciana y ha reiterado que no le correspondía esa segunda subrogación. Es más, aseguran que ha habido una permanencia tolerada, ya que ellos han permitido durante un tiempo que Maricarmen viva allí.

En estas declaraciones, la empresa se victimiza en todo momento. Además, dicen que no ha habido ninguna oferta de compra por esa vivienda, ni por parte de 'Casa 47' ni por el Ministerio de Vivienda.

Pero lo cierto es que han rechazado las ofertas del Ministerio de Vivienda para adquirir el inmueble, así como la de una escritora anónima y la del pianista James Rhodes, que se ofreció para comprar el piso de Maricarmen a un precio superior al de mercado o pagar su alquiler de por vida. Algo que niegan desde la empresa.

De esta manera, desde Urbagestión insisten en que no ha habido ninguna mediación real por parte de 'Casa 47' y que nunca se llegó a concretar nada por escrito ni una oferta cierta.

Así, aseguran que en ningún caso han pretendido subir la renta. "Únicamente, en respuesta a un requerimiento escrito de la letrada de la inquilina, de hace tres años, para que indicara el precio de un posible nuevo arrendamiento, la propiedad señaló que, dadas las circunstancias, podría considerarse una renta bonificada entre un 40 % y un 50 % sobre el precio de mercado", sostienen.

Además, Urbagestión pasa al ataque con el Sindicato de Inquilinas por haber sido objeto, según ellos, de "presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas". Una actitud que, dicen, "ha imposibilitado alcanzar un entendimiento entre las partes".

En la nota de prensa, Urbagestión hace hincapié en que "no es un fondo de inversión, sino una pequeña empresa madrileña". "Esta es la única vivienda de su propiedad", aseguran. "La empresa lamenta la situación personal de la inquilina, el uso espurio y político del caso, y reitera su respeto a las resoluciones judiciales y a la labor de los servicios sociales", añaden.

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