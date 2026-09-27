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Indignación por la vivienda

Natalia, acampada en Sol tras tener que abandonar su casa: "Nos preguntamos dónde está el Gobierno progresista"

Los detalles Esta joven tuvo que abandonar la vivienda en la que residía con su pareja para volver a casa de su madre: "Teníamos los dos un trabajo estable en ese momento y aun así solo conseguimos un estudio por 1.600 euros. El casero no quiso que estuviéramos más allí y rescindió el contrato".

Natalia, acampada en Sol
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La Puerta del Sol se ha convertido desde este sábado en un símbolo en la lucha por el derecho a la vivienda. Allí, como pasó en el 15M, centenares de personas han acampado para protestar por el desgarrador desahucio de Maricarmen Abascal a sus 87 años y para exigir medidas urgentes para paliar la crisis de la vivienda.

Natalia es una de las muchas jóvenes que han pasado la noche en Sol. "Ha sido una noche larga, pero el Sindicato de Inquilinas nos ha dejado las esterillas y pasaban cada pocos minutos con agua y comida", ha relatado a laSexta.

En su caso, tuvo que abandonar la vivienda en la que residía con su pareja para volver a casa de su madre. "Teníamos los dos un trabajo estable en ese momento y aun así solo conseguimos un estudio por 1.600 euros. El casero no quiso que estuviéramos más allí y rescindió el contrato cuando llevábamos solo tres meses allí, un 7 de diciembre me llegó la notificación a mi novio de que debíamos abandonar en un periodo de 17 días", ha detallado.

Explica Natalia que tomó la decisión de salir a la calle al ver el desahucio de Maricarmen, con quien empatizó desde el primer momento: "Yo he vivido con mi pareja situaciones como la de Maricarmen y otras tantas familias desahuciadas". Por ello, reclama que el Gobierno tome medidas urgentes: "Necesitamos ese decreto ya de una vez".

"Nos preguntamos dónde está el Gobierno progresista, dónde está en este momento y dónde ha estado durante los últimos años en este aspecto, porque nos vendían que iban a intervenir en el tema de la vivienda y no lo han hecho en ningún momento", ha asegurado Natalia para concluir.

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