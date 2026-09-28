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Violencia machista

Detenido en Lleida un hombre de 32 años por intentar violar a su vecina tras colarse en su piso

Los detalles La pareja de la víctima, que estaba en la vivienda, le descubrió y al huir del inmueble fue arrestado por una unidad de los Mossos que se encontraba por la zona haciendo patrullaje preventivo.

Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra. Imagen de archivo de un coche de los Mossos d'Esquadra.Europa Press
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Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo por la tarde en Lleida a un hombre de 32 años acusado de colarse en el piso de su vecina en el Barri Antic e intentar agredirla sexualmente.

Según ha adelantado Segre y ha confirmado a EFE la policía catalana, el detenido aprovechó que la puerta de la vivienda de la víctima estaba entreabierta para entrar y agredir a la mujer.

La pareja de la víctima, que estaba en la vivienda, le descubrió y al huir del inmueble fue arrestado por una unidad de los Mossos que se encontraba por la zona haciendo patrullaje preventivo, acusado de un delito de agresión sexual y otro de allanamiento de morada.

Según la policía catalana, los hechos se produjeron sobre las 18.00 horas en un pico de la calle Cavallers, en el Barri Antic.

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