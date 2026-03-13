Ahora

Suceso en Valencia

Detenida una mujer por prender fuego a su pareja en Chiva, Valencia

Los detalles La víctima ha sido trasladada e ingresada en estado muy grave en la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de la ciudad.

Imagen del un vehículo de la Guardia Civil Imagen del un vehículo de la Guardia Civil Agencia EFE

Una mujer de 48 años ha sido detenida tras prender fuego a su pareja, un hombre de 49, en la localidad valenciana de Chiva, han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Tal y como adelanta el diario 'Las Provincias', el suceso ha tenido lugar en la noche de este jueves en el domicilio familiar. La víctima ha sido trasladada al centro de salud en un vehículo policial y después, ha sido ingresada en estado muy grave en la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia.

Al parecer, según este periódico, la mujer roció a su pareja mientras dormía con el líquido inflamable que utilizaban en la vivienda para encender la estufa, y la víctima salió por una de las ventanas de la casa para pedir ayuda.

La hija que tienen en común, de 16 años, se encontraba en el domicilio cuando se produjo el suceso.

Noticia en ampliación

