Las exmonjas de Belorado abandonan el monasterio horas antes de su desahucio

Las exmonjas de Belorado abandonaron el monasterio burgalés la madrugada del jueves 12 de marzo, horas antes del plazo fijado por el Tribunal de Instancia de Briviesca para su desalojo. Francisco Canals, portavoz de las exmonjas, informó que salieron a las 02:46h tras un acto simbólico donde la exabadesa apagó una vela en el altar. Entregarán las llaves a la comisión judicial a las 09:30 horas, casi dos años después de anunciar su salida de la iglesia católica. Trasladadas a Orduña y Toledo, buscan alternativas de alojamiento mediante una campaña que ha recibido treinta propuestas.

Las exmonjas de Belorado han abandonado está pasada madrugada el monasterio burgalés solo unas horas antes de que se cumpliera el plazo dado por el Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos), este jueves 12 de marzo, para que desalojaran voluntariamente el cenobio o serían desahuciadas.

Según ha informado de madrugada su portavoz, Francisco Canals, las exmonjas han dejado el monasterio a las 02:46h y tras llevar a acabo un acto simbólico en el que la exabadesa, Laura García de Viedma, ha apagado una última vela en el altar de la iglesia y todos los interruptores del edificio.

La salida se ha producido unas horas antes de que este jueves, a las 09:30 horas, los abogados de las exreligiosas entreguen a la comisión judicial las llaves del monasterio, casi dos años después de que el 13 de mayo de 2024 anunciaran su salida de la iglesia católica, lo que llevó a su excomunión por un delito de cisma.

Las exmonjas, que han realizado durante los últimos días la mudanza después de que el juzgado rechazara su última petición de un mes de prórroga antes de ejecutar el desahucio, se realojarán en el monasterio de Orduña (Bizkaia) y en Toledo, en una localidad con vínculos familiares de una de ellas.

Canals explicó este lunes que se tratará de un alojamiento temporal mientras estudian las alternativas que les han ofrecido a través de la campaña lanzada a principios de febrero para encontrar un convento, y por la que han recibido una treintena de propuestas de casas, fincas o inmuebles.

