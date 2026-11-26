Descubre el misterio detrás del curioso hábito de los perros de girar en círculos antes de dormir: un comportamiento ancestral que combina instinto, adaptación evolutiva y respuestas neurológicas, revelando cómo estos fieles compañeros preparan su cuerpo y mente para un descanso reparador.

Si alguna vez has observado a un perro antes de acostarse, probablemente hayas notado que gira en círculos una o varias veces antes de acomodarse. Este curioso comportamiento, que puede parecer simplemente un capricho o una manía, tiene raíces mucho más profundas y antiguas de lo que imaginas. En este artículo exploramos por qué los perros giran en círculos antes de dormir y qué dice la ciencia y la historia al respecto.

Un instinto que viene de tiempos remotos

El acto de girar en círculos antes de acostarse no es exclusivo de los perros domésticos modernos; es un vestigio evolutivo que proviene de sus antepasados salvajes. Los cánidos salvajes, como los lobos y los coyotes, solían girar para aplastar la hierba, hojas o nieve y preparar un lugar cómodo, seguro y despejado para así poder descansar.

Además, esta acción les permitía inspeccionar el entorno para asegurarse de que no hubiera peligros inmediatos, como insectos o reptiles ocultos, o incluso rastros de otros depredadores o animales. En resumen: girar en círculos era una manera de acondicionar el terreno y protegerse antes de quedar vulnerables durante el sueño.

La ciencia detrás del círculo

Desde un punto de vista científico, este comportamiento tiene varias explicaciones. Investigadores en comportamiento animal señalan que girar antes de acostarse ayuda a los perros a regular su temperatura corporal y a sentirse más cómodos físicamente. Al girar, pueden acomodar mejor sus articulaciones y músculos para evitar presión en puntos sensibles.

Durante el giro, se estimulan receptores táctiles y propioceptivos en las patas y el cuerpo, lo que contribuye a una mejor conciencia corporal y a la reducción del estrés mediante la liberación de neurotransmisores como la serotonina y la oxitocina. Esta liberación química no solo calma al perro, sino que también puede modular la presión arterial y la frecuencia cardíaca, preparando al organismo para el descanso.

Estudios recientes en neuroetología sugieren que este comportamiento activa circuitos neuronales asociados con la regulación del sistema nervioso autónomo, facilitando una transición suave hacia estados de relajación y sueño.

Además, la actividad física ligera que implica girar puede favorecer la circulación sanguínea y ayudar a evitar la rigidez muscular durante las horas de sueño, optimizando la calidad del descanso. La repetición de este patrón motriz puede considerarse un comportamiento rítmico que actúa como un regulador interno del ritmo circadiano, sincronizando el reloj biológico del animal con su entorno.

También se cree que esta conducta está ligada a un sentido innato de seguridad. Al girar, el perro marca el territorio con sus patas, lo que es una forma de dejar señales olfativas que le proporcionan sensación de protección y control sobre su entorno.

Señales de alerta: giros excesivos y posibles patologías

Pese a su origen ancestral, existen otras investigaciones veterinarias que advierten que algunas variaciones anómalas en este comportamiento como giros excesivos, compulsivos o acompañados de signos de incomodidad pueden estar asociados con patologías neurológicas, trastornos vestibulares o ansiedad severa.

En estos casos, la conducta circular puede reflejar una disfunción en los circuitos cerebrales o un intento de autorregulación frente al malestar, por lo que la evaluación clínica especializada es fundamental para un diagnóstico adecuado.

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