Ubrique, de camino a la normalidad: pasa la noche sin desbordamientos y parte de los vecinos desalojados vuelven a casa

Algunos de los 350 vecinos de Ubrique, en Cádiz, municipio que se vio gravemente afectado por el paso de las borrascas Leonardo y Marta, podrán volver a casa. El Ayuntamiento de la localidad ha bajado a nivel 1 de emergencia la situación tras pasar la madrugada de este domingo sin que se registren desbordamiento del río en ningún punto.

Según ha informado en sus redes sociales, también los técnicos municipales valorarán este domingo el estado en el que se encuentran las viviendas afectadas y los centros educativos ante la posibilidad de que se retomen las clases. En este sentido, ha indicado que se estudiará cada situación con la delegación de Educación.

En cuanto a las personas desalojadas de sus viviendas, el Consistorio ha informado que pueden volver a sus domicilios los vecinos de las calles Candelaria, Sol, Avenida Diputación, bajos de Patacabra y Curtidores. Por su parte, los que se encuentran en planta alta de toda la rivera del río pueden volver a planta baja, como todos los del entorno de Misión Rescate y Zurbarán.

Por contra, los vecinos de Manuel de Falla deben esperar a la inspección técnica de los edificios, mientras que los vecinos de Lavadero no pueden volver a sus casas.

No obstante, el Ayuntamiento ha recordado que la Guardia Civil seguirá controlando el cordón de seguridad de los márgenes del río, así como que la situación de desalojo se puede retomar en caso de que las autoridades lo estimen necesario. Finalmente, ha pedido a los vecinos mantener la prudencia y atender a las indicaciones de las autoridades.

Horas antes, la Benemérita avisaba a los vecinos de varias viviendas colindantes con el río que atraviesa la localidad de Ubrique del desalojo como medida preventiva. Por ello, se procedió a la evacuación inmediata de 45 viviendas, con un total de 55. personas afectadas.

