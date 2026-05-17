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Se investiga lo sucedido

Tres heridos por arma blanca, dos de ellos menores de edad, en una pelea en la playa fluvial de Las Moreras de Valladolid

El contexto La Policía Nacional investiga el detonante de este enfrentamiento, donde estaba programada una fiesta con DJ locales, que había sido aplazada hacía una semana por la lluvia.

Imagen de archivo de una ambulancia del 112 de Castilla y LeónImagen de archivo de una ambulancia del 112 de Castilla y León112 Castilla y León
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Dos menores de edad y un joven de 20 años han resultado heridos por arma blanca en un enfrentamiento ocurrido en la madrugada de este domingo en la playa fluvial de Las Moreras de Valladolid, donde han sido hospitalizados para ser atendidos de heridas en diferentes partes del cuerpo.

En concreto, uno de los menores presenta una herida en la cabeza, mientras que los otros dos afectados sufren heridas en el cuello y una mano, según ha explicado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Fue a las dos de la madrugada cuando una llamada alertó de la situación, inicialmente sólo por la existencia de un herido por arma blanca. Tras recibir ese aviso, el 1-1-2 alertó a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y al Centro Coordinador de Urgencias de Emergencias Sanitarias, que envió una UVI móvil.

Sin embargo, cuando los policías llegaron al lugar informaron de que había otras dos personas heridas con arma blanca, que estaban siendo atendidas por un dispositivo preventivo de Cruz Roja que se encontraba en el lugar, pero ante la situación fueron movilizadas otra UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente fueron evacuados a hospitales de la ciudad un adolescente de 16 años, un joven de 20 años y otro menor de edad, del que por el momento no se ha detallado la edad concreta.

La Policía Nacional investiga el detonante de este enfrentamiento, ocurrido en la playa fluvial de Las Moreras, donde estaba programada una fiesta con DJ locales, que había sido aplazada hacía una semana por la lluvia, dentro del marco de las fiestas locales en honor a San Pedro Regalado.

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