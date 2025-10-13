Tragedia en el Palmar de Troya: muere atropellada una niña de un año en la jornada de puertas abiertas de la Iglesia Palmariana

Los detalles La Guardia Civil ha detenido al conductor del vehículo que atropelló a la pequeña, de nacionalidad alemana.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre alemán tras el atropello mortal de una niña de un año en el recinto de la Iglesia Palmariana de El Palmar de Troya, Sevilla. El trágico suceso ocurrió en una explanada de la basílica tras una procesión extraordinaria en una jornada de puertas abiertas. La menor, también de nacionalidad alemana, fue atropellada alrededor de las 23:30 horas. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, solo pudieron certificar su fallecimiento. Las causas exactas de la muerte aún se investigan, a la espera de los resultados de la autopsia. La Iglesia Palmariana, fundada en 1978, celebraba una jornada especial con la salida de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada.

El suceso tuvo lugar en una explanada de la basílica perteneciente a la Iglesia Palmariana, una vez finalizada una procesión extraordinaria organizada por sus rectores durante una inusual jornada de puertas abiertas.

La Guardia Civil investiga la muerte de la menor, de nacionalidad alemana, que habría sido atropellada dentro de ese recinto en torno a las 23:30 horas de este domingo, según han confirmado fuentes del Instituto Armado.

Tras el suceso, se desplazó hasta el lugar un indicativo de Tráfico y otro de la Patrulla Territorial, así como una ambulancia del 061, aunque los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento de la niña.

Por el momento, se desconocen las causas exactas de la muerte de la menor, ya que los investigadores están pendientes de conocer el resultado de la autopsia, después de que se produjera el levantamiento del cadáver entre las 1:30 y las 2:00 horas de la madrugada de este lunes.

La Iglesia Palmariana, fundada en 1978 por Clemente Domínguez y Gómez, quien se declaró Papa asumiendo el nombre de Gregorio XVII, celebraba este domingo una jornada de puertas abiertas y una procesión extraordinaria con la salida de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada.

