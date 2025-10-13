Ahora

En Sevilla

Tragedia en el Palmar de Troya: muere atropellada una niña de un año en la jornada de puertas abiertas de la Iglesia Palmariana

Los detalles La Guardia Civil ha detenido al conductor del vehículo que atropelló a la pequeña, de nacionalidad alemana.

Niña atropellada
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, de nacionalidad alemana, tras el atropello mortal a una niña de un año este domingo en el recinto de la Iglesia Palmariana de El Palmar de Troya, en Sevilla.

El suceso tuvo lugar en una explanada de la basílica perteneciente a la Iglesia Palmariana, una vez finalizada una procesión extraordinaria organizada por sus rectores durante una inusual jornada de puertas abiertas.

La Guardia Civil investiga la muerte de la menor, de nacionalidad alemana, que habría sido atropellada dentro de ese recinto en torno a las 23:30 horas de este domingo, según han confirmado fuentes del Instituto Armado.

Tras el suceso, se desplazó hasta el lugar un indicativo de Tráfico y otro de la Patrulla Territorial, así como una ambulancia del 061, aunque los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento de la niña.

Por el momento, se desconocen las causas exactas de la muerte de la menor, ya que los investigadores están pendientes de conocer el resultado de la autopsia, después de que se produjera el levantamiento del cadáver entre las 1:30 y las 2:00 horas de la madrugada de este lunes.

La Iglesia Palmariana, fundada en 1978 por Clemente Domínguez y Gómez, quien se declaró Papa asumiendo el nombre de Gregorio XVII, celebraba este domingo una jornada de puertas abiertas y una procesión extraordinaria con la salida de la Santa Faz y la Virgen del Palmar Coronada.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Hamás libera a los 20 rehenes con vida mientras Israel excarcela a los primeros presos palestinos
  2. Feijóo compara a Abascal con Bildu tras su plantón el 12-O y el líder de Vox dice que "se ha debido dar un golpe en la cabeza"
  3. Doble 'toque' de Feijóo a Ayuso: le recuerda que el PP "cumple las leyes" por el aborto y choca con su definición de migración
  4. Ábalos prescinde de su abogado a tan solo dos días de su nueva declaración en el Supremo
  5. DANA Alice, en directo | La AEMET amplía hasta la medianoche el aviso rojo en el litoral sur de Valencia y Tarragona recibe un Es-Alert
  6. Un mail desvela que el príncipe Andrés tuvo contacto con Epstein más allá de lo que él había reconocido: "Volveremos a jugar"