"¡Traga la comida!": los padres denuncian los golpes y amenazas de una trabajadora a los niños de una guardería de Torrejón de Ardoz

Golpes, empujones y amenazas. Ese es el trato que una trabajadora de una guardería de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz le brindaba a niños de apenas un año. La Policía ya investiga los hechos tras recibir una denuncia colectiva de los padres.

Estos malos tratos se han destapado al salir a la luz un vídeo en el que se ve a la empleada agarrando del cuello y golpeando a una niña de un año y medio para terminar introduciéndole la cuchara en la boca con violencia.

"¿Lo escupes? Te lo vuelvo a meter, no me escupas la comida, traga, ¡que te tragues la comida!", le grita a la niña, llegando a empujarla y golpearle la cabeza contra la pared. Todo sucedió delante del resto de trabajadores y de la directora del centro, que no hicieron nada para evitarlo.

La empleada ha justificado su actuación y ha explicado en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3 que no siempre actúa así, y que "depende de las circunstancias".

Las imágenes han despertado la preocupación de los padres de los menores, que no daban crédito de los hechos. Leidy, la madre de la menor agredida, ya ha presentado una denuncia contra la cuidadora, y el resto de padres han presentado otra demanda de manera conjunta para que estos hechos tengan consecuencias.