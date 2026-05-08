Detenido un fugitivo peligroso en Tenerife: amigos le ayudaban a esconderse y moverse oculto en maleteros de coches

Los detalles El detenido, de 45 años, contaba presuntamente con la colaboración de allegados y cambiaba frecuentemente de ubicación para eludir la acción policial. Tras meses de investigación, lo han localizado y arrestado en plena calle.

La Policía Autonómica ha detenido en Tenerife a un fugitivo considerado "muy peligroso". El hombre, de 45 años, tenía una orden de ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La detención se realizó en el barrio de Añaza, tras meses de investigación y seguimiento, durante los cuales el fugitivo tomaba medidas de seguridad para evitar ser capturado. Contaba con la ayuda de amigos y vecinos que le proporcionaban apoyo logístico, incluso ocultándolo en maleteros de vehículos. Finalmente, fue localizado en la vía pública y detenido sin incidentes.

La Policía Autonómica ha conseguido detener este viernes a un fugitivo definido como "muy peligroso". Lo han localizado en plena calle, en Tenerife, y sobre este hombre de 45 años pesaba una orden de ingreso en prisión.

Han sido los agentes de la Oficina de Policía Judicial de la Policía Autonómica y el Cuerpo General de la Policía Canaria los que han detenido al fugitivo en el barrio santacrucero de Añaza, sobre el que pesaba una orden de detención e ingreso en prisión dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Después de varios meses de investigación y labores de seguimiento, ha llegado la ansiada detención. Teniendo en cuenta que, durante el operativo, los agentes vieron cómo el fugitivo tomaba muchas medidas de seguridad. Todo con el objetivo de evadir la acción de la justicia.

Y es que, presuntamente, contaba con la ayuda de varios amigos y vecinos. Personas que le daban apoyo logístico para dificultar su localización. Hasta llegaron a trasladarle oculto en maleteros de vehículos.

Finalmente, el fugitivo fue localizado en la vía pública, encapuchado y acompañado por una tercera persona ajena a la actuación policial. Ha sido detenido sin incidentes.

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