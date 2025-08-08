Ahora

El presunto autor, detenido

Un tiroteo deja tres heridos en Las Cabezas de San Juan, Sevilla

Los detalles Los heridos son un joven que recibió un impacto de bala en la cabeza y dos familiares que también resultaron heridos por arma de fuego. El presunto autor de los disparos ha sido detenido.

Foto de archivo de un coche de la Guardia Civil
Al menos tres personas han resultado heridas en un tiroteo perpetrado en la madrugada de este viernes en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, según ha confirmado la Guardia Civil.

Ha ocurrido a primera hora de la madrugada, cuando el instituto armado fue alertado de un incidente con arma de fuego en un establecimiento hostelero de la localidad, donde presuntamente se habían producido disparos.

Según detalla el 'Diario de Sevilla', los hechos ocurrieron pasada la medianoche, cuando se produjo una pequeña pelea entre dos familiasen una hamburguesería. Tras este enfrentamiento, una de ellas se marchó del lugar y regresó a los pocos minutos. Fue entonces cuando una persona abrió fuego, para después darse a la fuga.

Los agentes que se desplazaron al lugar del tiroteo se encontraron allí a un joven con un impacto de proyectil en la cabeza y a otros dos familiares heridos también por arma de fuego. Los servicios médicos les asistieron y el joven con el disparo en la cabeza fue trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Rocío.

La Guardia Civil ha confirmado la detención del presunto autor de los hechos a primera hora de este viernes, mientras siguen tomando declaración a las personas y la investigación continua abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones policiales.

